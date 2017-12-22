Судять волинянина, який вирощував канабіс у вазонах
Сьогодні, 15:18
В Іваничівському районному суді розглядали справу у кримінальному провадженні за обвинуваченням у виготовленні та збуті наркотичних засобів жителем міста Нововолинськ.
Засідання відбулося 15 лютого, – пише БУГ.
Мешканця Нововолинська, який вдома та в орендованому приміщенні на території розважального закладу у звичайних вазонах вирощував елітні сорти канабісу, а потім їх продавав у своєму місті та на території Іваничівського району, оперативники затримали 5-го квітня 2017-го року.
Нововолинцю інкримінували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це йому «світить» до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
В залі суду заслухали трьох свідків. Ігор Нєвєров зачитав клопотання дружини обвинувачуваного щодо скасування арешту майна (автомобіля), накладеного під час досудового слідства. Жінка пояснила, що авто належить не обвинувачуваному, а їй, та придбане за кошти її матері.
Прокурор натомість наголосив, що автомобіль використовувався для перевезення наркотичних засобів волинянином. У результаті суддя відмовив у задоволенні клопотання.
Наступне засідання відбудеться 4-го квітня у приміщенні Іваничівського районного суду.
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Засідання відбулося 15 лютого, – пише БУГ.
Мешканця Нововолинська, який вдома та в орендованому приміщенні на території розважального закладу у звичайних вазонах вирощував елітні сорти канабісу, а потім їх продавав у своєму місті та на території Іваничівського району, оперативники затримали 5-го квітня 2017-го року.
Нововолинцю інкримінували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це йому «світить» до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
В залі суду заслухали трьох свідків. Ігор Нєвєров зачитав клопотання дружини обвинувачуваного щодо скасування арешту майна (автомобіля), накладеного під час досудового слідства. Жінка пояснила, що авто належить не обвинувачуваному, а їй, та придбане за кошти її матері.
Прокурор натомість наголосив, що автомобіль використовувався для перевезення наркотичних засобів волинянином. У результаті суддя відмовив у задоволенні клопотання.
Наступне засідання відбудеться 4-го квітня у приміщенні Іваничівського районного суду.
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