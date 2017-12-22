Судять волинянина, який вирощував канабіс у вазонах





Засідання відбулося 15 лютого, – пише



Мешканця Нововолинська, який вдома та в орендованому приміщенні на території розважального закладу у звичайних вазонах вирощував елітні сорти канабісу, а потім їх продавав у своєму місті та на території Іваничівського району, оперативники затримали 5-го квітня 2017-го року.



Нововолинцю інкримінували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це йому «світить» до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.



В залі суду заслухали трьох свідків. Ігор Нєвєров зачитав клопотання дружини обвинувачуваного щодо скасування арешту майна (автомобіля), накладеного під час досудового слідства. Жінка пояснила, що авто належить не обвинувачуваному, а їй, та придбане за кошти її матері.



Прокурор натомість наголосив, що автомобіль використовувався для перевезення наркотичних засобів волинянином. У результаті суддя відмовив у задоволенні клопотання.



Наступне засідання відбудеться 4-го квітня у приміщенні Іваничівського районного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районному суді розглядали справу у кримінальному провадженні за обвинуваченням у виготовленні та збуті наркотичних засобів жителем міста Нововолинськ.Засідання відбулося 15 лютого, – пише БУГ Мешканця Нововолинська, який вдома та в орендованому приміщенні на території розважального закладу у звичайних вазонах вирощував елітні сорти канабісу, а потім їх продавав у своєму місті та на території Іваничівського району, оперативники затримали 5-го квітня 2017-го року.Нововолинцю інкримінували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це йому «світить» до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.В залі суду заслухали трьох свідків. Ігор Нєвєров зачитав клопотання дружини обвинувачуваного щодо скасування арешту майна (автомобіля), накладеного під час досудового слідства. Жінка пояснила, що авто належить не обвинувачуваному, а їй, та придбане за кошти її матері.Прокурор натомість наголосив, що автомобіль використовувався для перевезення наркотичних засобів волинянином. У результаті суддя відмовив у задоволенні клопотання.Наступне засідання відбудеться 4-го квітня у приміщенні Іваничівського районного суду.

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