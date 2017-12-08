ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*





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«Цей житловий комплекс створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту. Зручне розташування, низький показник густоти населення, закрита територія та власна інфраструктура гарантують затишок та спокій.



Ціна 11 000 грн/м² – доволі вигідна пропозиція на ринку нерухомості міста. Впенені, що 4-кімнатна квартира принесе Вам спокіій та затишок», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».



4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»

Ціна: 11 000 грн\м²



Площа: 106,32 м²







Переваги:



закрита територія;

власна прибудинкова інфраструктура;

низька густота населення;

1 паркомісце на кожну квартиру.







Нагадаємо, що у ЖК «Супернова» 5-кімнатна квартира ціною 12 500 грн\м².



Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:



Телефон – 096 030 20 10,



Адреса відділів продажу:



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;



вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.

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