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ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*

ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує хорошу ціну на квартири у житловому комплексі «Юпітер».

Про це інформує Перший.

«Цей житловий комплекс створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту. Зручне розташування, низький показник густоти населення, закрита територія та власна інфраструктура гарантують затишок та спокій.

Ціна 11 000 грн/м² – доволі вигідна пропозиція на ринку нерухомості міста. Впенені, що 4-кімнатна квартира принесе Вам спокіій та затишок», – розповіли у відділі продажів будівельної компанії «Інвестор».

4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер»
Ціна: 11 000 грн\м²

Площа: 106,32 м²

ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*
ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*


Переваги:

закрита територія;
власна прибудинкова інфраструктура;
низька густота населення;
1 паркомісце на кожну квартиру.

ЖК «Юпітер»: вигідна ціна на квартири*


Нагадаємо, що у ЖК «Супернова» 5-кімнатна квартира ціною 12 500 грн\м².

Детальну інформацію про акції та їх термін можна отримати у відділах продажів БК «Інвестор»:

Телефон – 096 030 20 10,

Адреса відділів продажу:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк;

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк;

вул. Глібова, 8Б, м. Ковель.

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Теги: Інвестор, житло, Юпітер, продаж, квартира
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