Невідомий з сокирою потрощив 10 автівок у дворі Солом'янського суду
Сьогодні, 15:30
Невідомий чоловік увірвався із сокирою у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів.
Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на слова судді Солом'янського райсуду Києва Вікторії Кицюк.
«Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити машини, котрі знаходились там. Близько 10 машин. Від вибитих вікон до пробитих капотів. Будні Солом'янського суду», – написала вона.
За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
«На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах», – пише вона.
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Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на слова судді Солом'янського райсуду Києва Вікторії Кицюк.
«Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити машини, котрі знаходились там. Близько 10 машин. Від вибитих вікон до пробитих капотів. Будні Солом'янського суду», – написала вона.
За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
«На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах», – пише вона.
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