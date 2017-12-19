У Луцьку патрульні поскаржилися на роботу телеканалу





Управління просить КЖЕ та Нацраду відреагувати в межах їхньої компетенції. Про це йдеться у листі зі скаргою на роботу телеканалу, надісланому 13 лютого 2018 року, повідомляє представниця ІМІ у Волинській області, – пише



У листі управління зазначає, що ТРК «Аверс» та окремі журналісти цієї телерадіокомпанії систематично порушують журналістські стандарти при висвітленні діяльності Управління патрульної поліції у Волинській області.



«Усі новини про роботу патрульної поліції в області висвітлюються суб’єктивно та тенденційно, а це дезінформує глядачів і слухачів, створює негативний імідж та знижує довіру до поліції», – зазначає поліція.



Управління патрульної поліції наголошує, що за понад два роки роботи не мало жодних проблем з місцевими та всеукраїнськими засобами масової інформації, вся інформація висвітлюється через офіційну сторінку в Facebook, канал в Telegram та надання коментарів прес-секретарем чи уповноваженими особами.



«На території Управління діє пропускний режим, тому всі коментарі надають за попередньою домовленістю. Однак журналісти цієї ТРК систематично порушують встановлені норми і правила та вриваються без попереджень, компрометуючи ситуацію та нагнітаючи обстановку, аби в результаті отримати черговий скандальний, на їхню думку, сюжет.



Ми, як і місцева медіа-спільнота, вважаємо такі дії неприпустимими, адже вони псують репутацію патрульної поліції та порушують ділову етику взаємодії зі ЗМІ. Жодних скарг за понад 2 роки роботи на дії наших працівників чи роботу прес-секретаря з боку засобів масової інформації не було, оскільки з усіма ведеться налагоджена та ефективна співпраця, всі коментарі надаються вчасно, інформація жодним чином не приховується», – йдеться у листі.



Управління зазначає, що надало КЖЕ та Нацраді кілька прикладів сюжетів з гучними заголовками:



– Патрульні ганяють людей на зупинці (насправді йшлось про те, що зупинку громадського транспорту перенесено, тож місцева влада звернулась по допомогу патрульної поліції, аби інформувати людей про це) –



– З добрими намірами луцькі копи нашкодили птахові (насправді йшлось про те, що патрульні знайшли птаха і відвезли його до зоопарку, аби врятувати життя) –



– На порушника, який намагався скоїти наїзд на патрульних, одягли кайданки –



– Дорожній затор та аварійну ситуацію створила робота луцьких патрульних –



– Патрульний обшукав чоловіка за те, що той вступився за інваліда –



– Лучани втрачають довіру до патрульної поліції Луцька –



– Патрульний всунув ножа у 18-річного хлопця –



«Ці та інші сюжети висвітлюють роботу патрульної поліції однобоко та суб’єктивно. У них порушені такі журналістські стандарти, як баланс думок і точок зору, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів щодо певної проблеми. Також у них порушено ряд пунктів Етичного кодексу українського журналіста (п.п. 8, 9, 10, 12, 19)», – йдеться у зверненні.



Окрім того, у зверненні зазначили, що авторкою більшості сюжетів є журналістка ТРК «Аверс» Наталія Поліщук, яка свого часу була затримана луцькими патрульними і «після цього має особисту неприязнь до поліцейських та цілеспрямовано шкодить діловій репутації патрульної поліції». У листопаді 2016 року на Н. Поліщук було винесено постанову за ч. 1 ст. 127 КУпАП (



У поліції зазначають, що жодним чином не хочуть вказувати журналістам, як працювати, а закликають дотримуватись норм журналістської та ділової етики, про що їм неодноразово наголошувалось у службовому листуванні, телефонних розмовах та при особистому спілкуванні.



«Оскільки дані методи недієві, а журналісти цієї ТРК й далі продукують тенденційні сюжети, просимо Вас відреагувати в межах Вашої компетенції. Зі свого боку, готові надати всі необхідні коментарі та інформацію на детальніше підтвердження наших слів», – йдеться у листі.



Як повідомляв ІМІ, 9 жовтня 2017 року Комісія з журналістської етики прийняла до розгляду скаргу представниці ІМІ у Волинській області Маї Голуб щодо етичності сюжету луцького телеканалу «Аверс» на тему мародерства у Стукаловій Балці, де був використаний коментар журналістки Громадського Анастасії Станко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції поскаржилося в Комісію з журналістської етики та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення на систематичне порушення журналістських стандартів місцевим телеканалом «Аверс».Управління просить КЖЕ та Нацраду відреагувати в межах їхньої компетенції. Про це йдеться у листі зі скаргою на роботу телеканалу, надісланому 13 лютого 2018 року, повідомляє представниця ІМІ у Волинській області, – пише ІМІ У листі управління зазначає, що ТРК «Аверс» та окремі журналісти цієї телерадіокомпанії систематично порушують журналістські стандарти при висвітленні діяльності Управління патрульної поліції у Волинській області.«Усі новини про роботу патрульної поліції в області висвітлюються суб’єктивно та тенденційно, а це дезінформує глядачів і слухачів, створює негативний імідж та знижує довіру до поліції», – зазначає поліція.Управління патрульної поліції наголошує, що за понад два роки роботи не мало жодних проблем з місцевими та всеукраїнськими засобами масової інформації, вся інформація висвітлюється через офіційну сторінку в Facebook, канал в Telegram та надання коментарів прес-секретарем чи уповноваженими особами.«На території Управління діє пропускний режим, тому всі коментарі надають за попередньою домовленістю. Однак журналісти цієї ТРК систематично порушують встановлені норми і правила та вриваються без попереджень, компрометуючи ситуацію та нагнітаючи обстановку, аби в результаті отримати черговий скандальний, на їхню думку, сюжет.Ми, як і місцева медіа-спільнота, вважаємо такі дії неприпустимими, адже вони псують репутацію патрульної поліції та порушують ділову етику взаємодії зі ЗМІ. Жодних скарг за понад 2 роки роботи на дії наших працівників чи роботу прес-секретаря з боку засобів масової інформації не було, оскільки з усіма ведеться налагоджена та ефективна співпраця, всі коментарі надаються вчасно, інформація жодним чином не приховується», – йдеться у листі.Управління зазначає, що надало КЖЕ та Нацраді кілька прикладів сюжетів з гучними заголовками:– Патрульні ганяють людей на зупинці (насправді йшлось про те, що зупинку громадського транспорту перенесено, тож місцева влада звернулась по допомогу патрульної поліції, аби інформувати людей про це) – https://www.youtube.com/watch?v=lXbCGTL2JXI – З добрими намірами луцькі копи нашкодили птахові (насправді йшлось про те, що патрульні знайшли птаха і відвезли його до зоопарку, аби врятувати життя) – https://www.youtube.com/watch?v=KJcoVQoj0BA – На порушника, який намагався скоїти наїзд на патрульних, одягли кайданки – https://www.youtube.com/watch?v=KJcoVQoj0BA – Дорожній затор та аварійну ситуацію створила робота луцьких патрульних – https://www.youtube.com/watch?v=KJcoVQoj0BA – Патрульний обшукав чоловіка за те, що той вступився за інваліда – https://www.youtube.com/watch?v=ZzbADovptV4 – Лучани втрачають довіру до патрульної поліції Луцька – https://www.youtube.com/watch?v=RcxLJFU4sSI – Патрульний всунув ножа у 18-річного хлопця – https://www.youtube.com/watch?v=y2PjvEpby94&t=397s «Ці та інші сюжети висвітлюють роботу патрульної поліції однобоко та суб’єктивно. У них порушені такі журналістські стандарти, як баланс думок і точок зору, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів щодо певної проблеми. Також у них порушено ряд пунктів Етичного кодексу українського журналіста (п.п. 8, 9, 10, 12, 19)», – йдеться у зверненні.Окрім того, у зверненні зазначили, що авторкою більшості сюжетів є журналістка ТРК «Аверс», яка свого часу була затримана луцькими патрульними і «після цього має особисту неприязнь до поліцейських та цілеспрямовано шкодить діловій репутації патрульної поліції». У листопаді 2016 року на Н. Поліщук було винесено постанову за ч. 1 ст. 127 КУпАП ( https://www.volyn24.com/news/74741-lucka-zhurnalistka-poskandalyla-z-patrulnymy ).У поліції зазначають, що жодним чином не хочуть вказувати журналістам, як працювати, а закликають дотримуватись норм журналістської та ділової етики, про що їм неодноразово наголошувалось у службовому листуванні, телефонних розмовах та при особистому спілкуванні.«Оскільки дані методи недієві, а журналісти цієї ТРК й далі продукують тенденційні сюжети, просимо Вас відреагувати в межах Вашої компетенції. Зі свого боку, готові надати всі необхідні коментарі та інформацію на детальніше підтвердження наших слів», – йдеться у листі.Як повідомляв ІМІ, 9 жовтня 2017 року Комісія з журналістської етики прийняла до розгляду скаргу представниці ІМІ у Волинській області Маї Голуб щодо етичності сюжету луцького телеканалу «Аверс» на тему мародерства у Стукаловій Балці, де був використаний коментар журналістки Громадського Анастасії Станко.

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