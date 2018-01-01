ПриватБанк попереджає про нову небезпечну схему масового фішингу особистих даних*

ПриватБанк попередив клієнтів про появу в Україні нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом подання колективного позову до банку.Як йдеться в офіційній заяві ПриватБанку, оголошений групою осіб збір даних клієнтів, що нібито необхідний для подання колективного позову до банку під вигаданими приводами, є безпрецедентним в історії банківського ринку випадком масового фішингу особистих даних.«ПриватБанк нагадує своїм клієнтам, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями, – йдеться в офіційній заяві ПриватБанку. – Крім того, фішери вимагають використання електронного цифрового підпису клієнтів, що може призвести до заволодіння ЕЦП клієнтів третіми особами».Як зазначають банкіри, фішери обіцяють клієнтам банку гроші в разі «виграшу» позову в обмін на заповнення анкети із зазначенням всіх особистих даних, у тому числі й тих, які можуть бути використані для шахрайських операцій.