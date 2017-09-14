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Луцька банда фальшувала алкоголь відомих брендів

Луцька банда фальшувала алкоголь відомих брендів
На Волині перед судом постануть члени організованої групи, які незаконно виготовляли алкогольні напої.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Луцька, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

Зокрема вони на початку вересня 2017 року задля виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв організували підпільний цеху в гаражі в Луцьку. Крім того, зловмисники вживали заходів конспірації щодо унеможливлення викриття правоохоронними органами незаконної продукції.

Разом з тим, таку протиправну діяльність організованої групи правоохоронці викрили, а під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили пляшки фальсифікованої горілки під назвами торгових марок «Мороша» та «Первак», а також обладнання для виробництва алкогольних напоїв.

Зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

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Теги: алкоголь, Луцьк
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