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Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто

Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто
У Луцьку на мосту на проспекті Соборності легковик в'їхав у позашляховик, що спричинило чималий затор.

ДТП трапилась близько 18:30 у п'ятницю, 16 лютого, - пише Волинь24.

Volkswagen на «єврономерах» їхав в сторону проспекту Перемоги. Водій не розрахував відстань та врізався у позашляховик, що їхав попереду.

У легковика - розбита фара та вивернуте колесо.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Однак рух через міст ускладнений - там утворився затор.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Які кореспонденти, не можуть відрізнити ситуацію наздогнав і не розминулись!
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