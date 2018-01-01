Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто





ДТП трапилась близько 18:30 у п'ятницю, 16 лютого, - пише



Volkswagen на «єврономерах» їхав в сторону проспекту Перемоги. Водій не розрахував відстань та врізався у позашляховик, що їхав попереду.



У легковика - розбита фара та вивернуте колесо.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Однак рух через міст ускладнений - там утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мосту на проспекті Соборності легковик в'їхав у позашляховик, що спричинило чималий затор.ДТП трапилась близько 18:30 у п'ятницю, 16 лютого, - пише Волинь24 Volkswagen на «єврономерах» їхав в сторону проспекту Перемоги. Водій не розрахував відстань та врізався у позашляховик, що їхав попереду.У легковика - розбита фара та вивернуте колесо.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Однак рух через міст ускладнений - там утворився затор.

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