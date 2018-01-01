Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто
16 лютий, 21:55
У Луцьку на мосту на проспекті Соборності легковик в'їхав у позашляховик, що спричинило чималий затор.
ДТП трапилась близько 18:30 у п'ятницю, 16 лютого, - пише Волинь24.
Volkswagen на «єврономерах» їхав в сторону проспекту Перемоги. Водій не розрахував відстань та врізався у позашляховик, що їхав попереду.
У легковика - розбита фара та вивернуте колесо.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Однак рух через міст ускладнений - там утворився затор.
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ДТП трапилась близько 18:30 у п'ятницю, 16 лютого, - пише Волинь24.
Volkswagen на «єврономерах» їхав в сторону проспекту Перемоги. Водій не розрахував відстань та врізався у позашляховик, що їхав попереду.
У легковика - розбита фара та вивернуте колесо.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Однак рух через міст ускладнений - там утворився затор.
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Коментарі 1
Які кореспонденти, не можуть відрізнити ситуацію наздогнав і не розминулись!
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