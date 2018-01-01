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Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу

Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу
На чемпіонаті оперативного командування «Захід» із армспорту військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади посіли друге місце.

Про це повідомила прес-служба ОК «Захід».

На базі військової частини А1671 відбувся чемпіонат оперативного командування «Захід» з армспорту. Понад 50 військовослужбовців у складі восьми команд військових частин оперативного командування «Захід» взяли участь у змаганні.

Найкращі результати в боротьбі на руках показала команда 128-ї гірсько-піхотної бригади. Другими у напруженій боротьбі стали військовослужбовці 14-ї ОМБР. Бронзу отримали спортсмени військової частини А3215.


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Теги: 14 бригада, спорт
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