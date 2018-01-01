Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу





Про це повідомила прес-служба ОК «Захід».



На базі військової частини А1671 відбувся чемпіонат оперативного командування «Захід» з армспорту. Понад 50 військовослужбовців у складі восьми команд військових частин оперативного командування «Захід» взяли участь у змаганні.



Найкращі результати в боротьбі на руках показала команда 128-ї гірсько-піхотної бригади. Другими у напруженій боротьбі стали військовослужбовці 14-ї ОМБР. Бронзу отримали спортсмени військової частини А3215.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чемпіонаті оперативного командування «Захід» із армспорту військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади посіли друге місце.Про це повідомила прес-служба ОК «Захід».На базі військової частини А1671 відбувся чемпіонат оперативного командування «Захід» з армспорту. Понад 50 військовослужбовців у складі восьми команд військових частин оперативного командування «Захід» взяли участь у змаганні.Найкращі результати в боротьбі на руках показала команда 128-ї гірсько-піхотної бригади. Другими у напруженій боротьбі стали військовослужбовці 14-ї ОМБР. Бронзу отримали спортсмени військової частини А3215.

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