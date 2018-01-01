Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу
16 лютий, 21:40
На чемпіонаті оперативного командування «Захід» із армспорту військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади посіли друге місце.
Про це повідомила прес-служба ОК «Захід».
На базі військової частини А1671 відбувся чемпіонат оперативного командування «Захід» з армспорту. Понад 50 військовослужбовців у складі восьми команд військових частин оперативного командування «Захід» взяли участь у змаганні.
Найкращі результати в боротьбі на руках показала команда 128-ї гірсько-піхотної бригади. Другими у напруженій боротьбі стали військовослужбовці 14-ї ОМБР. Бронзу отримали спортсмени військової частини А3215.
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Про це повідомила прес-служба ОК «Захід».
На базі військової частини А1671 відбувся чемпіонат оперативного командування «Захід» з армспорту. Понад 50 військовослужбовців у складі восьми команд військових частин оперативного командування «Захід» взяли участь у змаганні.
Найкращі результати в боротьбі на руках показала команда 128-ї гірсько-піхотної бригади. Другими у напруженій боротьбі стали військовослужбовці 14-ї ОМБР. Бронзу отримали спортсмени військової частини А3215.
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