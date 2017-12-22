Під Луцьком у квітні відбудуться вибори

Вибори до Торчинської об’єднаної територіальної громади на Волині відбудуться наприкінці квітня.Про це йдеться у повідомленні Волинського регіонального відділення Асоціації міст України у Facebook.Відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому призначили вибори у 40 ОТГ, серед яких одна і волинська. Розглянувши звернення 17 облдержадміністрацій, зокрема Волинської, щодо прийняття рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, у ЦВК вирішили призначити їх на неділю, 29 квітня 2018 року.Вибори відбудуться у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).На Волині 29 квітня вибори пройдуть у Торчинській селищній ОТГ Луцького району. До цієї об’єднаної територіальної громади увійшли Торчинська селищна рада (Торчин), Білостоцька сільська рада (села Білосток, Горзвин), Буянівська сільська рада (села Буяни, Усичі, Усичівські Будки), Веселівська сільська рада (села Веселе, Верхи), Садівська сільська рада (села Садів, Кошів).За рішенням ЦВК початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів стартуватиме із 10 березня.Нагадаємо, що нині на Волині є 40 об’єднаних територіальних громад (після виборів у квітні буде 41 ОТГ), а 2017 рік – став для області найуспішнішим за весь час впровадження децентралізаційної реформи, адже протягом року створили 25 ОТГ.