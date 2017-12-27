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У Луцьку побувала поетеса, яку Росія визнала одним із найбільших ворогів

У Луцьку побувала поетеса, яку Росія визнала одним із найбільших ворогів
Через чотири роки киянка Анастасія Дмитрук удруге приїхала в Луцьк, аби презентувати свою книгу. Цього разу вона пропонує читачам чуттєву, легку та зворушливу збірку віршів, прози та солдатських листів.

Презентація збірки відбулася у книгарні «Є» в Луцьку 16 лютого, - пишуть Волинські новини.

«Це незвичний для мене стиль, де є боротьба світла та темряви, розповіді про героїв, з якими пощастило познайомитися на полігонах, у військових шпиталях, є багато творів і про любов. Багато знаних літературних діячів з дитинства працюють над своєю кар’єрою, а в мене цей крок був раптовим.

У книзі особливу увагу заслуговують ілюстрації, якими художниця гармонійно доповнює книгу, багато яких були ще з Майдану. Це теж її перший досвід і дуже успішний», - розповідає Анастасія Дмитрук.

Письменниця додає, що її першими читачами є родичі, які критично висловлюються та допомагають вдосконалювати твори.



«Це моя і твоя війна» – друга книжка Анастасії Дмитрук. Твори розкривають чуттєву сторону боротьби українців за незалежність, починаючи від подій Революції Гідності і до сьогодення.

Тут вірші, що підіймають людей до боротьби і ведуть військо до бою, вірші, що втамовують біль втрат і розчарування, ті, що запалюють вогник віри в серцях і дають нову надію.



Насамкінець Анастасія Дмитрук звернулася до присутніх та наголосила, що кожен із нас - це та Україна, яку ми хочемо бачити, тому варто розпочинати зміни із себе та змінювати світ довкола.

Довідково:

Росія внесла Анастасію Дмитрук у список головних літературних ворогів. Її актуальні вірші про наше сьогодення збирають у мережі сотні тисяч читачів і слухачів.

У свої 25 років Анастасія вже стала володаркою звання «Киянка року-2015», отримала премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також нагороду Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в категорії «Перспектива».

Її оваціями зустрічали в Парижі, Берні, Гамбурзі, Вільнюсі та Ризі, у школах та інститутах, бібліотеках та фестивалях, у військових шпиталях та на передовій.


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Теги: презентація, Луцьк
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розбудовниця-манданістка...
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