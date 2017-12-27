У Луцьку побувала поетеса, яку Росія визнала одним із найбільших ворогів

Анастасія Дмитрук удруге приїхала в Луцьк, аби презентувати свою книгу. Цього разу вона пропонує читачам чуттєву, легку та зворушливу збірку віршів, прози та солдатських листів.



Презентація збірки відбулася у книгарні «Є» в Луцьку 16 лютого, - пишуть



«Це незвичний для мене стиль, де є боротьба світла та темряви, розповіді про героїв, з якими пощастило познайомитися на полігонах, у військових шпиталях, є багато творів і про любов. Багато знаних літературних діячів з дитинства працюють над своєю кар’єрою, а в мене цей крок був раптовим.



У книзі особливу увагу заслуговують ілюстрації, якими художниця гармонійно доповнює книгу, багато яких були ще з Майдану. Це теж її перший досвід і дуже успішний», - розповідає Анастасія Дмитрук.



Письменниця додає, що її першими читачами є родичі, які критично висловлюються та допомагають вдосконалювати твори.







«Це моя і твоя війна» – друга книжка Анастасії Дмитрук. Твори розкривають чуттєву сторону боротьби українців за незалежність, починаючи від подій Революції Гідності і до сьогодення.



Тут вірші, що підіймають людей до боротьби і ведуть військо до бою, вірші, що втамовують біль втрат і розчарування, ті, що запалюють вогник віри в серцях і дають нову надію.







Насамкінець Анастасія Дмитрук звернулася до присутніх та наголосила, що кожен із нас - це та Україна, яку ми хочемо бачити, тому варто розпочинати зміни із себе та змінювати світ довкола.



Довідково:



Росія внесла Анастасію Дмитрук у список головних літературних ворогів. Її актуальні вірші про наше сьогодення збирають у мережі сотні тисяч читачів і слухачів.



У свої 25 років Анастасія вже стала володаркою звання «Киянка року-2015», отримала премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також нагороду Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в категорії «Перспектива».



Її оваціями зустрічали в Парижі, Берні, Гамбурзі, Вільнюсі та Ризі, у школах та інститутах, бібліотеках та фестивалях, у військових шпиталях та на передовій.





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