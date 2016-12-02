вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Комунальники «футболять» мешканців луцької 5-поверхівки

Комунальники «футболять» мешканців луцької 5-поверхівки
Мешканці п’ятиповерхівки на Гулака-Артемовського, 25 в Луцьку оббили пороги комунальних підприємств, але не можуть знайти, хто відповідатиме за дірявий дах у будинку і повен води підвал.

Про це інформує ВРД НСТУ.

Катерина разом із трьома дітьми проживає на 5-му поверсі. Вона розповідає: «Я зверталася в ЖЕК. Вони сказали: ми прийдемо подивимось. Вони прийшли, сказали, що треба 8 рулонів. Потім до мене подзвонив директор ЖЕКу і сказав, що не зможуть надати таку допомогу. Дах – ЖЕКа, підвал – ЖЕКа. І якщо наш дім аварійний, значить, ЖЕК повинен щось робити, а за що ж ми платимо такі гроші?»

Не лише Катерині дошкуляє дощова погода. Її сусід Богдан – мешканець першого поверху цього ж будинку. Каже, разом з дружиною та маленькою дитиною потерпають від постійного смороду з підвалу, звідки вибралися навіть щурі.

«Течуть труби в підвалі, вода застоюється, запах неприємний, особливо перший поверх , у квартирі сморід стоїть. Звертались ми в ЖЕК, звертались і написали бумагу в міськраду і на гарячу лінію. Поки що відповіді не поступило. Переводять стрілки ЖЕК на Водоканал, Водоканал на ЖЕК», - розповів чоловік.

Головний інженер ЖКП №3 Володимир Михайловський каже, що мешканці будинку мають борги: «Мешканці цього будинку погано платять за його утримання, на сьогодні мають 49 тисяч заборгованості. Якщо є борг, ЖЕК надає послуги в межах цих коштів, які є по даному будинку. Якщо мешканці мають таке бажання, вони можуть звернутися в департамент житлово-комунального господарства і здійснити ремонт на основі співфінансування 50 на 50 – є такі програми для мешканців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: комунальники, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Борг 49 тис.грн., а чому не кажуть, що надійшло 289 тис.грн???
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик
16 лютий, 23:01
Комунальники «футболять» мешканців луцької 5-поверхівки
16 лютий, 22:26
Під Луцьком у квітні відбудуться вибори
16 лютий, 22:03
Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто
16 лютий, 21:55
Схожі новини
У Луцьку попередили про можливі звільнення комунальників У Луцьку попередили про можливі звільнення комунальників
02 грудень, 2016, 14:29
Хто має прибирати за муніципалами. ФОТО Хто має прибирати за муніципалами. ФОТО
01 вересень, 2016, 13:49
Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто Аварія в Луцьку: на мосту не розминулися 2 авто
16 лютий, 21:55
Луцька банда фальшувала алкоголь відомих брендів Луцька банда фальшувала алкоголь відомих брендів
16 лютий, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стартував масштабний турнір з дзюдо. ФОТО
16 лютий, 17:24
 1
США офіційно звинуватили Росію у втручанні у вибори
Сьогодні, 05:13
 0
У січні волиняни понад 6 тисяч разів подорожували з ПриватБанком*
Сьогодні, 03:48
 0
Поліцейського під судом у Києві підстрелив атовець із нагородної зброї
Сьогодні, 03:04
 0
У Великобританії конфуз: побилися урядові коти
Сьогодні, 02:15
 0
Медіа
відео
1/8