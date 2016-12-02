Комунальники «футболять» мешканців луцької 5-поверхівки
16 лютий, 22:26
Мешканці п’ятиповерхівки на Гулака-Артемовського, 25 в Луцьку оббили пороги комунальних підприємств, але не можуть знайти, хто відповідатиме за дірявий дах у будинку і повен води підвал.
Про це інформує ВРД НСТУ.
Катерина разом із трьома дітьми проживає на 5-му поверсі. Вона розповідає: «Я зверталася в ЖЕК. Вони сказали: ми прийдемо подивимось. Вони прийшли, сказали, що треба 8 рулонів. Потім до мене подзвонив директор ЖЕКу і сказав, що не зможуть надати таку допомогу. Дах – ЖЕКа, підвал – ЖЕКа. І якщо наш дім аварійний, значить, ЖЕК повинен щось робити, а за що ж ми платимо такі гроші?»
Не лише Катерині дошкуляє дощова погода. Її сусід Богдан – мешканець першого поверху цього ж будинку. Каже, разом з дружиною та маленькою дитиною потерпають від постійного смороду з підвалу, звідки вибралися навіть щурі.
«Течуть труби в підвалі, вода застоюється, запах неприємний, особливо перший поверх , у квартирі сморід стоїть. Звертались ми в ЖЕК, звертались і написали бумагу в міськраду і на гарячу лінію. Поки що відповіді не поступило. Переводять стрілки ЖЕК на Водоканал, Водоканал на ЖЕК», - розповів чоловік.
Головний інженер ЖКП №3 Володимир Михайловський каже, що мешканці будинку мають борги: «Мешканці цього будинку погано платять за його утримання, на сьогодні мають 49 тисяч заборгованості. Якщо є борг, ЖЕК надає послуги в межах цих коштів, які є по даному будинку. Якщо мешканці мають таке бажання, вони можуть звернутися в департамент житлово-комунального господарства і здійснити ремонт на основі співфінансування 50 на 50 – є такі програми для мешканців».
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Про це інформує ВРД НСТУ.
Катерина разом із трьома дітьми проживає на 5-му поверсі. Вона розповідає: «Я зверталася в ЖЕК. Вони сказали: ми прийдемо подивимось. Вони прийшли, сказали, що треба 8 рулонів. Потім до мене подзвонив директор ЖЕКу і сказав, що не зможуть надати таку допомогу. Дах – ЖЕКа, підвал – ЖЕКа. І якщо наш дім аварійний, значить, ЖЕК повинен щось робити, а за що ж ми платимо такі гроші?»
Не лише Катерині дошкуляє дощова погода. Її сусід Богдан – мешканець першого поверху цього ж будинку. Каже, разом з дружиною та маленькою дитиною потерпають від постійного смороду з підвалу, звідки вибралися навіть щурі.
«Течуть труби в підвалі, вода застоюється, запах неприємний, особливо перший поверх , у квартирі сморід стоїть. Звертались ми в ЖЕК, звертались і написали бумагу в міськраду і на гарячу лінію. Поки що відповіді не поступило. Переводять стрілки ЖЕК на Водоканал, Водоканал на ЖЕК», - розповів чоловік.
Головний інженер ЖКП №3 Володимир Михайловський каже, що мешканці будинку мають борги: «Мешканці цього будинку погано платять за його утримання, на сьогодні мають 49 тисяч заборгованості. Якщо є борг, ЖЕК надає послуги в межах цих коштів, які є по даному будинку. Якщо мешканці мають таке бажання, вони можуть звернутися в департамент житлово-комунального господарства і здійснити ремонт на основі співфінансування 50 на 50 – є такі програми для мешканців».
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Коментарі 1
Борг 49 тис.грн., а чому не кажуть, що надійшло 289 тис.грн???
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