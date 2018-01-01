На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик





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Аварія трапилася сьогодні, 16 лютого, близько 19:00. На перехресті вулиць Ковельської та Жовтневої не розминулися легковик та вантажівка.



На щастя, постраждалих немає.



На місці події працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському місті Ківерці на перехресті не розминулися легковик та вантажівка.Про це пише Район.Ківерці з посиланням на очевидців автопригоди.Аварія трапилася сьогодні, 16 лютого, близько 19:00. На перехресті вулиць Ковельської та Жовтневої не розминулися легковик та вантажівка.На щастя, постраждалих немає.На місці події працювали правоохоронці.

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