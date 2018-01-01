На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик
16 лютий, 23:01
У волинському місті Ківерці на перехресті не розминулися легковик та вантажівка.
Про це пише Район.Ківерці з посиланням на очевидців автопригоди.
Аварія трапилася сьогодні, 16 лютого, близько 19:00. На перехресті вулиць Ковельської та Жовтневої не розминулися легковик та вантажівка.
На щастя, постраждалих немає.
На місці події працювали правоохоронці.
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Про це пише Район.Ківерці з посиланням на очевидців автопригоди.
Аварія трапилася сьогодні, 16 лютого, близько 19:00. На перехресті вулиць Ковельської та Жовтневої не розминулися легковик та вантажівка.
На щастя, постраждалих немає.
На місці події працювали правоохоронці.
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