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На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик

На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик
У волинському місті Ківерці на перехресті не розминулися легковик та вантажівка.

Про це пише Район.Ківерці з посиланням на очевидців автопригоди.

Аварія трапилася сьогодні, 16 лютого, близько 19:00. На перехресті вулиць Ковельської та Жовтневої не розминулися легковик та вантажівка.

На щастя, постраждалих немає.

На місці події працювали правоохоронці.


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Теги: ДТП, Волинь
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