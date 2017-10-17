На Волині приміські маршрути дорожчі, ніж поїздка до Києва





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Галина Степанюк із Радомишля їздить у Луцьк на роботу і на ринок. Жінка не розуміє, чому за проїзд у різних перевізників змушена платити різну ціну за той самий відрізок шляху.



«Озеряни беруть одну ціну, Суховоля – другу, Золочівка – третю, а Демидівка – четверту», – каже жінка.



Пенсіонерка Ніна Схаб розповідає: не часто користується послугами перевізників, але ціни її обурюють.



«У різних автобусах різні ціни. До Львівської одна ціна, зі Львівської до базару інша. І майже щомісяця дорожчає.. Хоч би ще дороги відремонтували, а то їдеш – голова відлітає. Між автобусами 2-3 гривні може бути різниця. Кожен перевізник свою ціну встановлює…» - нарікає вона.



Із питанням, хто може регулювати ціну, журналісти звернулися у департамент інфраструктури і туризму облдержадміністрації, яка надає дозвіл на перевезення підприємцям. Телефоном там розповіли, що їхнє відомство ніяк не впливає на тарифи, а вартість проїзду встановлює перевізник. Більше року тому Кабінет Міністрів постановою скасував регулювання вартості проїзду.



Водій Андрій Флоринський, який раніше займався перевезеннями, каже, що нинішні ціни, на його думку, навіть занижені.



«Паливо – одне, основне – запчастини, а запчастини ідуть не у гривнях, а в доларах і євро. Найпростіше колесо коштує 3,5 тисячі гривень. Скільки треба працювати, щоб самі колеса відробити. А ще є податки, заміна мастил, фільтри, гальмівні колодки», – каже водій.



У Волинське обласне територіальне відділення Анимонопольного комітету України було кілька звернень від громадян щодо завищених цін на проїзд у приміських і внутрішньо-обласних маршрутах, говорить виконувач обов’язків голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Сергій Луговий.



«У цій ситуації я завжди приводжу один приклад: у Київ їхати – 270 гривень за 400 кілометрів. Це до 70-ти копійок за кілометр. Невже поїздка у Київ менш комфортна, ніж поїздка з Ківерців до Луцька, чи з Боратина до Луцька, чи з інших міст. З Дерна до Луцька – 25 кілометрів і 25 гривень вартість. Тобто 1 гривня за кілометр. Таким чином, людина за 5 днів на тиждень вивозить 250 гривень», – підрахував Сергій Луговий.



Антимонопольний комітет звертався до уряду із пропозицією розробити механізм регулювання тарифів на проїзд. Найближчим часом ситуація може змінитися, адже Кабінет Міністрів України схвалив реформування ринку автобусних перевезень.

«Буде передбачено у договорах з переможцями вартість і порядок зміни цієї вартості. І адміністрації обласні в особі цих департаментів інфраструктури будуть зобов’язані регулювати вартість перевезення на приміських, внутрішньообласних сполученнях», – розповів Сергій Луговий.



Підприємці, які виграватимуть конкурси на перевезення, будуть зобов’язані вказувати тарифи і порядок їх зміни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На окремих приміських автобусних маршрутах волиняни змушені платити більше, ніж якби їхали до Києва.Про це повідомляє ВРД НСТУ із Радомишля їздить у Луцьк на роботу і на ринок. Жінка не розуміє, чому за проїзд у різних перевізників змушена платити різну ціну за той самий відрізок шляху.«Озеряни беруть одну ціну, Суховоля – другу, Золочівка – третю, а Демидівка – четверту», – каже жінка.Пенсіонеркарозповідає: не часто користується послугами перевізників, але ціни її обурюють.«У різних автобусах різні ціни. До Львівської одна ціна, зі Львівської до базару інша. І майже щомісяця дорожчає.. Хоч би ще дороги відремонтували, а то їдеш – голова відлітає. Між автобусами 2-3 гривні може бути різниця. Кожен перевізник свою ціну встановлює…» - нарікає вона.Із питанням, хто може регулювати ціну, журналісти звернулися у департамент інфраструктури і туризму облдержадміністрації, яка надає дозвіл на перевезення підприємцям. Телефоном там розповіли, що їхнє відомство ніяк не впливає на тарифи, а вартість проїзду встановлює перевізник. Більше року тому Кабінет Міністрів постановою скасував регулювання вартості проїзду.Водій, який раніше займався перевезеннями, каже, що нинішні ціни, на його думку, навіть занижені.«Паливо – одне, основне – запчастини, а запчастини ідуть не у гривнях, а в доларах і євро. Найпростіше колесо коштує 3,5 тисячі гривень. Скільки треба працювати, щоб самі колеса відробити. А ще є податки, заміна мастил, фільтри, гальмівні колодки», – каже водій.У Волинське обласне територіальне відділення Анимонопольного комітету України було кілька звернень від громадян щодо завищених цін на проїзд у приміських і внутрішньо-обласних маршрутах, говорить виконувач обов’язків голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України«У цій ситуації я завжди приводжу один приклад: у Київ їхати – 270 гривень за 400 кілометрів. Це до 70-ти копійок за кілометр. Невже поїздка у Київ менш комфортна, ніж поїздка з Ківерців до Луцька, чи з Боратина до Луцька, чи з інших міст. З Дерна до Луцька – 25 кілометрів і 25 гривень вартість. Тобто 1 гривня за кілометр. Таким чином, людина за 5 днів на тиждень вивозить 250 гривень», – підрахував Сергій Луговий.Антимонопольний комітет звертався до уряду із пропозицією розробити механізм регулювання тарифів на проїзд. Найближчим часом ситуація може змінитися, адже Кабінет Міністрів України схвалив реформування ринку автобусних перевезень.«Буде передбачено у договорах з переможцями вартість і порядок зміни цієї вартості. І адміністрації обласні в особі цих департаментів інфраструктури будуть зобов’язані регулювати вартість перевезення на приміських, внутрішньообласних сполученнях», – розповів Сергій Луговий.Підприємці, які виграватимуть конкурси на перевезення, будуть зобов’язані вказувати тарифи і порядок їх зміни.

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