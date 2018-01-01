На Волині курсує грип, який вражає переважно молодь





Про це повідомляє



«Цей тиждень перехворіли 97 тисяч волинян. Це 8,5% населення», – каже заступник директора лабораторного центру МОЗ Волинської області Лариса Дудковська.



«Цей рік такий, що курсує вірус грипу штаму В, який переважно вражає молоду верству населення», – пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марія Богородецька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вже офіційно підтвердили сім випадків захворювання на грип. Ще 25 пацієнтів мали гострі форми респіраторних вірусних інфекцій.Про це повідомляє 5 канал «Цей тиждень перехворіли 97 тисяч волинян. Це 8,5% населення», – каже заступник директора лабораторного центру МОЗ Волинської області«Цей рік такий, що курсує вірус грипу штаму В, який переважно вражає молоду верству населення», – пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини

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