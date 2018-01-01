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На Волині курсує грип, який вражає переважно молодь

На Волині курсує грип, який вражає переважно молодь
На Волині вже офіційно підтвердили сім випадків захворювання на грип. Ще 25 пацієнтів мали гострі форми респіраторних вірусних інфекцій.

Про це повідомляє 5 канал.

«Цей тиждень перехворіли 97 тисяч волинян. Це 8,5% населення», – каже заступник директора лабораторного центру МОЗ Волинської області Лариса Дудковська.

«Цей рік такий, що курсує вірус грипу штаму В, який переважно вражає молоду верству населення», – пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марія Богородецька.


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Теги: грип, Волинь
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