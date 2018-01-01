На Волині курсує грип, який вражає переважно молодь
Сьогодні, 00:50
На Волині вже офіційно підтвердили сім випадків захворювання на грип. Ще 25 пацієнтів мали гострі форми респіраторних вірусних інфекцій.
Про це повідомляє 5 канал.
«Цей тиждень перехворіли 97 тисяч волинян. Це 8,5% населення», – каже заступник директора лабораторного центру МОЗ Волинської області Лариса Дудковська.
«Цей рік такий, що курсує вірус грипу штаму В, який переважно вражає молоду верству населення», – пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марія Богородецька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє 5 канал.
«Цей тиждень перехворіли 97 тисяч волинян. Це 8,5% населення», – каже заступник директора лабораторного центру МОЗ Волинської області Лариса Дудковська.
«Цей рік такий, що курсує вірус грипу штаму В, який переважно вражає молоду верству населення», – пояснює завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марія Богородецька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Великобританії конфуз: побилися урядові коти
Сьогодні, 02:15
На Волині курсує грип, який вражає переважно молодь
Сьогодні, 00:50
На Волині приміські маршрути дорожчі, ніж поїздка до Києва
Сьогодні, 00:19
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00