Обережно, фальсифікат: які ліки найчастіше підробляють





Про це повідомляють



За словами експерта реанімаційного пакету реформ Євгена Гончара, кожний лікарський засіб перед попаданням на полиці аптек має пройти етап клінічного випробування. Виробник речовини, яка повинна стати лікарським засобом, повинен упевнитися в ефективності і безпечності її використання. А потім отримати дозвіл на реалізацію.



«На жаль, більшість населення віддає перевагу самодіагнозу, самолікуванню, самопризначенню ліків, керуючись телевізійною рекламою, порадами друзів і провізорів, які досить часто співпрацюють з фармкомпаніями. Саме через це в аптеках продається велика кількість так званих фуфломіцинів – препаратів, які не існують в інших країнах і ефективність яких не доведена. Такі препарати взагалі не повинні виписуватися, ні рекомендуватися лікарем», – йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.



Так звані фуфломіцини мало чим відрізняються від гомеопатичних препаратів.



Наприклад, в їх основі можуть бути мінерали і рослини: коріння, листя і водорості. Однак користь від гомеопатичних засобів досі ніхто не довів.



«Більше всього підробляють дорогі ліки та безрецептурні, добре розрекламовані препарати. Наприклад, протизастудні в сезон. Перед святами з’являються хвилі для поліпшення травлення,» – розповідає голова громадської організації «Медичний контроль».



Купуючи лікарські засоби, звертайте увагу на коробку. Неякісний картон, бляклі малюнки, відсутність номера партії, дати виробництва – все це ознаки сумнівних ліків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За різними оцінками, кількість підроблених ліків в Україні від 10% до 40%. Найбільша ймовірність натрапити на фальсифікат, купуючи ліки в інтернеті, хоча підробки зустрічаються і в деяких аптеках.Про це повідомляють Факти ICTV За словами експерта реанімаційного пакету реформ, кожний лікарський засіб перед попаданням на полиці аптек має пройти етап клінічного випробування. Виробник речовини, яка повинна стати лікарським засобом, повинен упевнитися в ефективності і безпечності її використання. А потім отримати дозвіл на реалізацію.«На жаль, більшість населення віддає перевагу самодіагнозу, самолікуванню, самопризначенню ліків, керуючись телевізійною рекламою, порадами друзів і провізорів, які досить часто співпрацюють з фармкомпаніями. Саме через це в аптеках продається велика кількість так званих фуфломіцинів – препаратів, які не існують в інших країнах і ефективність яких не доведена. Такі препарати взагалі не повинні виписуватися, ні рекомендуватися лікарем», – йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.Так звані фуфломіцини мало чим відрізняються від гомеопатичних препаратів.Наприклад, в їх основі можуть бути мінерали і рослини: коріння, листя і водорості. Однак користь від гомеопатичних засобів досі ніхто не довів.«Більше всього підробляють дорогі ліки та безрецептурні, добре розрекламовані препарати. Наприклад, протизастудні в сезон. Перед святами з’являються хвилі для поліпшення травлення,» – розповідає голова громадської організації «Медичний контроль».Купуючи лікарські засоби, звертайте увагу на коробку. Неякісний картон, бляклі малюнки, відсутність номера партії, дати виробництва – все це ознаки сумнівних ліків.

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