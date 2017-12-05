вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обережно, фальсифікат: які ліки найчастіше підробляють

Обережно, фальсифікат: які ліки найчастіше підробляють
За різними оцінками, кількість підроблених ліків в Україні від 10% до 40%. Найбільша ймовірність натрапити на фальсифікат, купуючи ліки в інтернеті, хоча підробки зустрічаються і в деяких аптеках.

Про це повідомляють Факти ICTV.

За словами експерта реанімаційного пакету реформ Євгена Гончара, кожний лікарський засіб перед попаданням на полиці аптек має пройти етап клінічного випробування. Виробник речовини, яка повинна стати лікарським засобом, повинен упевнитися в ефективності і безпечності її використання. А потім отримати дозвіл на реалізацію.

«На жаль, більшість населення віддає перевагу самодіагнозу, самолікуванню, самопризначенню ліків, керуючись телевізійною рекламою, порадами друзів і провізорів, які досить часто співпрацюють з фармкомпаніями. Саме через це в аптеках продається велика кількість так званих фуфломіцинів – препаратів, які не існують в інших країнах і ефективність яких не доведена. Такі препарати взагалі не повинні виписуватися, ні рекомендуватися лікарем», – йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Так звані фуфломіцини мало чим відрізняються від гомеопатичних препаратів.

Наприклад, в їх основі можуть бути мінерали і рослини: коріння, листя і водорості. Однак користь від гомеопатичних засобів досі ніхто не довів.

«Більше всього підробляють дорогі ліки та безрецептурні, добре розрекламовані препарати. Наприклад, протизастудні в сезон. Перед святами з’являються хвилі для поліпшення травлення,» – розповідає голова громадської організації «Медичний контроль».

Купуючи лікарські засоби, звертайте увагу на коробку. Неякісний картон, бляклі малюнки, відсутність номера партії, дати виробництва – все це ознаки сумнівних ліків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От щоб зробили відповідні служби в європі за підробку ліків ? А в Україні що зроблять ?
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 11:17
Чи потрібно забороняти всі радянські фільми в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 09:19
Обережно, фальсифікат: які ліки найчастіше підробляють
Сьогодні, 08:30
У Луцьку побувала поетеса, яку Росія визнала одним із найбільших ворогів
Сьогодні, 08:00
ПриватБанк попереджає про нову небезпечну схему масового фішингу особистих даних*
Сьогодні, 06:54
Схожі новини
В Україні заборонили відомий препарат від кашлю В Україні заборонили відомий препарат від кашлю
14 лютий, 15:55
На Волині хочуть збільшити кількість аптек, в яких можна придбати «доступні ліки» На Волині хочуть збільшити кількість аптек, в яких можна придбати «доступні ліки»
15 січень, 12:45
МОЗ планує розширити кількість хвороб, які входять у програму «Доступні ліки» МОЗ планує розширити кількість хвороб, які входять у програму «Доступні ліки»
05 грудень, 2017, 14:13
Розширять перелік хвороб, для яких діє програма «Доступні ліки» Розширять перелік хвороб, для яких діє програма «Доступні ліки»
27 листопад, 2017, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 1
У волинському селі люди самотужки відремонтували всі дороги
16 лютий, 21:26
 1
У Луцьку стартував масштабний турнір з дзюдо. ФОТО
16 лютий, 17:24
 1
Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон
Сьогодні, 16:15
 0
Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8