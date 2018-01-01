У Великобританії конфуз: побилися урядові коти
Сьогодні, 02:15
Кіт Ларрі з офісу прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей вже не вперше побився з котом з МЗС Палмерстоном. Користувачі Twitter назвали сцену «метафорою Brexit».
Відповідні фото опублікував журналіст телеканалу ITV Нік Дікстон, - повідомляє 24 канал.
«Драма на Даунінг-стріт цього ранку – у кота Ларрі лобове зіткнення з Палмерстоном з МЗС», – підписав фотографію котів, які стоять ніс до носа, журналіст.
Згодом стало відомо, що битву програв Ларрі. Його нашийник валявся на землі у жмутах шерсті, і це теж потрапило на фото.
Зазначимо, що кіт Ларрі вважається «головним мишоловом» резиденції прем'єр-міністрів Великобританії і живе там уже 7 років, при цьому мишей не ловить. З Палмерстоном, який мишей ловить справно, Ларрі б'ється постійно.
Свідками цих котячих сутичок зазвичай бувають журналісти місцевих телеканалів, допущені до чергувань біля офісу британського прем'єра. Вони зазвичай і викладають відповідні фото в інтернет.
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Відповідні фото опублікував журналіст телеканалу ITV Нік Дікстон, - повідомляє 24 канал.
«Драма на Даунінг-стріт цього ранку – у кота Ларрі лобове зіткнення з Палмерстоном з МЗС», – підписав фотографію котів, які стоять ніс до носа, журналіст.
Згодом стало відомо, що битву програв Ларрі. Його нашийник валявся на землі у жмутах шерсті, і це теж потрапило на фото.
Зазначимо, що кіт Ларрі вважається «головним мишоловом» резиденції прем'єр-міністрів Великобританії і живе там уже 7 років, при цьому мишей не ловить. З Палмерстоном, який мишей ловить справно, Ларрі б'ється постійно.
Свідками цих котячих сутичок зазвичай бувають журналісти місцевих телеканалів, допущені до чергувань біля офісу британського прем'єра. Вони зазвичай і викладають відповідні фото в інтернет.
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