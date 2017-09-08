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США офіційно звинуватили Росію у втручанні у вибори

США офіційно звинуватили Росію у втручанні у вибори
Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло офіційні звинувачення проти трьох російських компаній, у тому числі фабрики тролів – «Агентства інтернет-досліджень», а також 13 російських посадовців, які вважає причетними до втручання у вибори в США.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому американським Мін'юстом, - передає Укрінформ.

У списку звинувачень, зокрема, вказані російське Агентство інтернет-досліджень (в тому числі його підрозділи Mediasintez LLC, Mixinfo LLC, Azimut LLC та Novinfo LLC), компанія Concord Management and Consulting LLC, а також організація Concord Catering. Крім того, в переліку зазначені прізвища фізичних осіб, пов'язаних з діяльністю названих компаній.

У тексті документа, який охоплює 37 сторінок, описується діяльність російських установ щодо втручання в президентські вибори в США.

«Обвинувачуване «Агентство інтернет-досліджень» є російською організацією, причетною до операцій політичного та електорального втручання», - йдеться в доповіді.

При цьому вказується, що ця організація, відома також як фабрика тролів, «найняла сотні людей для своїх операцій, як для створення фіктивних облікових записів, так і для технічної й адміністративної підтримки». Агентство займалося також діяльністю, що класифікується як створення засобів «інформаційної війни проти Сполучених Штатів Америки».

Компанія Concord Management and Consulting LLC, а також організація Concord Catering пов'язані з різними урядовими контрактами в Росії, які фінансували операції впливу. При цьому згадується так званий проект «Лахта», який має «багато компонентів, частково орієнтованих на аудиторію в Російській Федерації, й решту – на зарубіжних споживачів в різних країнах, включаючи Сполучені Штати».

По справі проти Росії сформоване Велике журі присяжних на федеральному рівні в Вашингтоні, яке підтвердило звинувачення проти фізичних та юридичних осіб РФ з американського боку.


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Теги: США, Росія, вибори
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