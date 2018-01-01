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Кіт, який виконує «людську роботу»: кумедне відео

Кіт, який виконує «людську роботу»: кумедне відео
У мережі набуває популярності відео, на якому один кіт грається з кошеням завдяки кульці на палиці.

Про це повідомляє Радіо Максимум.

На платформі Reddit користувач з ніком Another Human опублікував запис з котами, підписавши його «Ще одну людську роботу зайнято». Те, що доросла тваринка зуміла гратися іграшкою з маленьким кошеням, здивувала користувачів. За кілька годин відео оцінили понад 22 тисячі осіб, які залишили понад 300 коментарів.

«Кіт використовує струнну штуку, щоб гратися з іншим котом, це новий рівень котіння», «Котяча риболовля», «Це найрозумніша річ, яку я сьогодні бачив», – відзначали користувачі.


Another Human job Is taken. from r/thisismylifenow



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Теги: курйоз
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