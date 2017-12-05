Велика бійцівська родина: як у Луцьку тренуються майбутні чемпіони





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Нещодавно наші спортсмени повернулися з Хмельницького, де проходив Чемпіонат України з цього виду спорту серед ДЮСШ та спортивних клубів, у якому взяли участь 618 спортсменів 112 команд із 24 регіонів України.



Чемпіони (вихованці КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради»): Максим Новосад, Максим Матвійчук, Яна Глушко, Анастатсія Лобирева, Павло Гребенкін, Віктор та Анна Іксанови.



У залі тренуються зовсім юні бійці. За процесом уважно спостерігає та вболіває лучанка Тетяна Іксанова, яка віддала на тренування шістьох своїх дітей, одна з яких - дівчинка.



«Коли ми вперше прийшли в зал, то дітям відразу сподобалось тут займатись. Вони знайшли друзів і зараз ця команда є родиною. Старші сини займаються більше 5-ти років. Такий вид спорту обрали самі і я бачу, що вони хочуть та докладають великі зусилля, щоб перемагати.



Дочка спочатку відвідувала танцювальний гурток, а потім виявила бажання займатися разом зі своїми братами», – розповідає мама спортсменів.



Під час тренування спортсменів активно підтримують своїх вихованців тренери Анатолій Кобель та його син Дмитро.



- Кікбоксинг ­уже не новий вид спорту. Ми виховали 17 майстрів спорту України з кікбоксингу та 5 майстрів міжнародного класу, – каже Анатолій Кобель. – Цей зал подарував нам і переможців Європи. На останніх змаганнях у Хмельницькому наші спортсмени показали хороший рівень підготовки, де здобули 10 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалей і в підсумку по набраних балах команда КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» посіла почесне 2 місце.



У клубі займаються і дівчата, які вдало виступають на змаганнях з кікбоксингу і завжди показують високі результати. Наші заняття є безкоштовними і ми запрошуємо усіх долучатися до цього виду спорту.



Приємно, що департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради постійно підтримує та допомагає в організації та фінансуванні спортивного життя. Велика подяка і засновникам федерації: Руслану Роговському, Юрію Ребрині, Ігорю Корольчуку та Григорію Іваницькому – без них не було цього залу і таких спортсменів.



- Як виховати чемпіона?



- Все залежить від самої людини. Своїм вихованцям я завжди кажу, що кожен носить крила за плечима: захочеш – полетиш. Є люди, які просто «ходять» на тренування, а є такі, що дійсно займаються – між цими поняттями є велика різниця. Спортсмен повинен ставити собі цілі і йти до них, він повинен «жити» цим!



- Які настанови даєте вихованцям перед боєм та під час самого поєдинку?



- Це не професіональний бокс, де ми могли б бачити відео попередніх боїв суперника, оцінити його слабкі та сильні сторони та заздалегідь напрацювати тактику. Потрібно добряче «розім’яти» свого візаві. Перший раунд – це суто розвідка для двох бійців.



Після кожної перерви ми коректуємо роботу, я підказую учневі що потрібно робити, а чого не варто. Мій син, Дмитро Кобель, який є трьохразовим чемпіоном світу та заслуженим тренером по кікбоксингу уже передає свій величезний досвід молодому поколінню кікбоксеру.



Тим часом, у залі інтенсивно та з великою силою «лупцює» грушу кікбоксерка Яна Глушко, яка прийшла в кікбоксинг за рекомендацією свого друга і вже три роки займається цим видом спорту.



«Вважаю, що цей спорт також підходить і для дівчат, адже бувають випадки, коли хлопці гірше боксують, ніж ми. Анатолій Кобель – хороший тренер, який допомагає нам у всьому. Кікбоксинг дає змогу набути хорошу фізичну форму і вчить постояти за себе», – розповіла трьохкратна чемпіонка України Яна Глушко.



У цей момент на ринзі спарингують два кікбоксери: дивує спритність ніг та швидкість червоних рукавичок. Один з них – трьоєкратний чемпіон України з кікбоксингу у ваговій категорії до 81 кг Максим Новосад:



«Два роки тому я важив 99 кг і мої батьки, знайомі наполегливо рекомендували піти у спортзал. Я взяв себе в руки та активно почав займатися фітнесом. Після цього повністю змінив свій раціон харчування та полюбив спорт. Кікбоксинг мені подобався давно і я вирішив спробувати себе тут. Зараз важу 78 кг і почуваю себе прекрасно. За цей час разом з тренером ми брали участь у багатьох чемпіонатах України та Європи», - сказав він.



Також, за його словами, щоб стати чемпіоном, потрібно багато старатися та працювати над собою.



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