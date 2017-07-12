Луцький виш запрошує на школу бізнесу
Сьогодні, 12:49
У Луцькому національному технічному унівесритеті вже втретє відбудеться Зимова школу бізнесу.
Про це інформує Конкурент.
"Зимова школа бізнесу – це короткострокова освітня програма для учнів старших класів, яка дозволяє поринути в атмосферу знань та відчути себе студентами" , – зазначила декан факультету бізнесу ЛНТУ Надія Хвищун.
Для участі запрошують учнів 10-11 з Волині та Рівненщини. Навчання – безкоштовне. Відібраних учасників забезпечать проживанням в гуртожитку університету.
Зареєструватися можна ТУТ.
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Про це інформує Конкурент.
"Зимова школа бізнесу – це короткострокова освітня програма для учнів старших класів, яка дозволяє поринути в атмосферу знань та відчути себе студентами" , – зазначила декан факультету бізнесу ЛНТУ Надія Хвищун.
Для участі запрошують учнів 10-11 з Волині та Рівненщини. Навчання – безкоштовне. Відібраних учасників забезпечать проживанням в гуртожитку університету.
Зареєструватися можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
грошики із батьків вимотають, час у вас заберуть і неуками виштовхнуть у світ широкий...
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