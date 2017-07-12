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Луцький виш запрошує на школу бізнесу

Луцький виш запрошує на школу бізнесу
У Луцькому національному технічному унівесритеті вже втретє відбудеться Зимова школу бізнесу.

Про це інформує Конкурент.

"Зимова школа бізнесу – це короткострокова освітня програма для учнів старших класів, яка дозволяє поринути в атмосферу знань та відчути себе студентами" , – зазначила декан факультету бізнесу ЛНТУ Надія Хвищун.

Для участі запрошують учнів 10-11 з Волині та Рівненщини. Навчання – безкоштовне. Відібраних учасників забезпечать проживанням в гуртожитку університету.

Зареєструватися можна ТУТ.
Луцький виш запрошує на школу бізнесу
Луцький виш запрошує на школу бізнесу

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Теги: ЛНТУ, бізнес, навчання
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Коментарі 1
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грошики із батьків вимотають, час у вас заберуть і неуками виштовхнуть у світ широкий...
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