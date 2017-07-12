Луцький виш запрошує на школу бізнесу





Про це інформує

"Зимова школа бізнесу – це короткострокова освітня програма для учнів старших класів, яка дозволяє поринути в атмосферу знань та відчути себе студентами" , – зазначила декан факультету бізнесу ЛНТУ Надія Хвищун.



Для участі запрошують учнів 10-11 з Волині та Рівненщини. Навчання – безкоштовне. Відібраних учасників забезпечать проживанням в гуртожитку університету.



Зареєструватися можна



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"Зимова школа бізнесу – це короткострокова освітня програма для учнів старших класів, яка дозволяє поринути в атмосферу знань та відчути себе студентами" , – зазначила декан факультету бізнесу ЛНТУ Надія Хвищун.Для участі запрошують учнів 10-11 з Волині та Рівненщини. Навчання – безкоштовне. Відібраних учасників забезпечать проживанням в гуртожитку університету.Зареєструватися можна ТУТ.

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