У Мексиці розбився гелікоптер із міністром і губернатором, які оглядали наслідки стихії





Про це



Вертоліт з чиновниками оглядав постраждалі від землетрусу зони - на півдні і в центрі Мексики зафіксовано землетрус магнітудою 7,2.



Він впав з висоти 30 метрів. Загинули двоє людей. Міністр і губернатор штату Оахака вижили, проте їх стан невідомий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мексиці розбився вертоліт, у якому перебували міністр внутрішніх справ та губернтатор одного з штатів.Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.Вертоліт з чиновниками оглядав постраждалі від землетрусу зони - на півдні і в центрі Мексики зафіксовано землетрус магнітудою 7,2.Він впав з висоти 30 метрів. Загинули двоє людей. Міністр і губернатор штату Оахака вижили, проте їх стан невідомий.

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