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У Мексиці розбився гелікоптер із міністром і губернатором, які оглядали наслідки стихії

У Мексиці розбився гелікоптер із міністром і губернатором, які оглядали наслідки стихії
У Мексиці розбився вертоліт, у якому перебували міністр внутрішніх справ та губернтатор одного з штатів.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

Вертоліт з чиновниками оглядав постраждалі від землетрусу зони - на півдні і в центрі Мексики зафіксовано землетрус магнітудою 7,2.

Він впав з висоти 30 метрів. Загинули двоє людей. Міністр і губернатор штату Оахака вижили, проте їх стан невідомий.


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Теги: вертоліт, Мексика, падіння
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