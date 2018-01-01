У Мексиці розбився гелікоптер із міністром і губернатором, які оглядали наслідки стихії
Сьогодні, 13:20
У Мексиці розбився вертоліт, у якому перебували міністр внутрішніх справ та губернтатор одного з штатів.
Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.
Вертоліт з чиновниками оглядав постраждалі від землетрусу зони - на півдні і в центрі Мексики зафіксовано землетрус магнітудою 7,2.
Він впав з висоти 30 метрів. Загинули двоє людей. Міністр і губернатор штату Оахака вижили, проте їх стан невідомий.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.
Вертоліт з чиновниками оглядав постраждалі від землетрусу зони - на півдні і в центрі Мексики зафіксовано землетрус магнітудою 7,2.
Він впав з висоти 30 метрів. Загинули двоє людей. Міністр і губернатор штату Оахака вижили, проте їх стан невідомий.
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