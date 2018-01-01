вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18 лютого на Волині: гортаючи календар

18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає свій день народження професор Луцького національного технічного університету Зоряна Герасимчук (на фото).

Також особисте свято сьогодні в адвоката Олега Антонюка та громадського діяча, екс-депутата Луцької міської ради Антона Сосновського.

Іменинники 18 лютого – Агафія, Макар, Михайло та Феодосій.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо успіхів у всіх починаннях, міцного здоров’я та довголіття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми
17 лютий, 19:43
Схожі новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар 17 лютого на Волині: гортаючи календар
17 лютий, 00:00
16 лютого на Волині: гортаючи календар 16 лютого на Волині: гортаючи календар
16 лютий, 00:00
15 лютого на Волині: гортаючи календар 15 лютого на Волині: гортаючи календар
15 лютий, 00:00
14 лютого на Волині: гортаючи календар 14 лютого на Волині: гортаючи календар
14 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
17 лютий, 14:19
 1
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
 0
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
 0
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8