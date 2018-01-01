Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО

У селі Ратнів Луцького району на невеликому узгір’ї серед сліпучих снігів височіє білосніжна церква, яка вражає своєю красою - Величний храм Святої Параскеви.Церкву звели відносно недавно – наприкінці 1990-их років, а до того селяни 50 років не мали своєї святні. У 1943 році німці спалили сільський храм, тому люди ходили молитися у сусідній Баїв. Та у 1991 році у Ратневі серйозно зайнялися відновленням церкви , тож побудувати її вдалося досить швидко – всього за 6 років. Назвали церву так само, як і спалений німцями храм – на честь Святої Параскеви.Свій білосніжний вигляд церква отримала лише декілька років тому. Нині її оточують насадження із вічнозелених європейських туй та ялин – дерева довкола храму облюбували красиві і горді сичі, як вдень полюбляють спати між густого гілля дерев. Біля церкви відблискують дзвони на маленькій дзвіничці, а з території біля храму відкривається мальовничий пейзаж засніженого села.Біля церкви збудували духовно-просвітницький центр, який у селі називають просто - монастирем. Настоятель храму отець Онуфрій розповів, що нині тут живе його мама, три монахині, а також четверо дітей складної долі. При духовно–просвітницькому центрі планують відкрити й недільну школу.До слова, нині у храмі тривають роботи з реконструкції – завершують шліфування стін вівтаря для розпису. А також встановлюють та оздоблюють унікальну копію іконостасу, оригінал якого був встановлений у Софії Константинопольській до Османського періоду, куди Володимир Великий виряджав свою делегацію напередодні хрещення Русі.