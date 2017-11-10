Яма на ямі: лучанин показав жахливий двір у центрі міста
Сьогодні, 15:05
Прибудинкова теритоія на вулиці Ковельській, 1 у Луцьку знаходиться у жахливому стані, тож міськраду просять ремонтувати її в першу чергу.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив Дмитро Климук.
Чоловік пише, що випадково натрапив на двір, у який заїде не кожна машина.
"Крім того, це в самісінькому центрі, а саме я про прибудинкову територію будинку по Ковельській 1! В цьомі приміщенні є різні бізнесові структури та держ органи. Пост з пропозицією для міськради зремонтувати цей двір в першу чергу", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив Дмитро Климук.
Чоловік пише, що випадково натрапив на двір, у який заїде не кожна машина.
"Крім того, це в самісінькому центрі, а саме я про прибудинкову територію будинку по Ковельській 1! В цьомі приміщенні є різні бізнесові структури та держ органи. Пост з пропозицією для міськради зремонтувати цей двір в першу чергу", - йдеться у дописі.
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