вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацькому районі хочуть давати землю лише «своїм» атовцям

У Шацькому районі хочуть давати землю лише «своїм» атовцям
Зелмельна комісія Шацьої селищної ради погодила надання земельних ділянок місцевим учасникам АТО та членам сімей загиблих, та відмовила іногороднім бійцям.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Громадської організації "Ветерани АТО Шацького району".

заступник голови ГО Микола Забродоцький взяв участь у засіданні постійної комісії з питань містобудування, архітектури, благоустрою, землекористування, природокористування та охорони довкілля Шацької селищної ради. Одним із питань, які розглядали на комісії, було погодження запитів Держгекадастру на Волині щодо висловлення позиції стосовно надання земельних ділянок за межами Шацької селищної ради для ведення індивідуального садівницва для учасників АТО та сімей загиблих.

На комісії окрім місцевих учасників АТО, були іногородні учасники АТО та члени сімей загиблих. Депутати розглянули запити, заслухали Забродоцького та інших атовців , а опісля вирішили погодити надання згоди місцевим учасникам АТО, але відмовили іногороднім.

Учасники АТО вдячні членам комісії за активну життєву позицію та сподіваютьсяться, що на сесії Шацької селищної ради всі депутати підтримають рішення земельної комісії та погодять запити учасників АТО за отримання земельних ділянок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, земля, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це дуже поавильно.А то ці атошники наглі-вигода,можна бізнесом зацматися.Де живеш в якій деревне хац там і землю дають.А Києві не хочуть там земля дорога,вони ж її продають зразу ж і проптвають,а в Шацьку також недешева.
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню
Сьогодні, 15:40
Яма на ямі: лучанин показав жахливий двір у центрі міста
Сьогодні, 15:05
У Шацькому районі хочуть давати землю лише «своїм» атовцям
Сьогодні, 14:45
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Велика бійцівська родина: як у Луцьку тренуються майбутні чемпіони
Сьогодні, 13:56
Схожі новини
У Ковелі затвердили реєстр учасників АТО для отримання земельних ділянок У Ковелі затвердили реєстр учасників АТО для отримання земельних ділянок
12 листопад, 2017, 01:26
Волинський атовець: Життя в наметах, холод, сирість – усе це дрібниці Волинський атовець: Життя в наметах, холод, сирість – усе це дрібниці
14 жовтень, 2017, 12:09
У селі Світязь просять землю 48 атовців із Запоріжжя У селі Світязь просять землю 48 атовців із Запоріжжя
02 жовтень, 2017, 13:32
Луцькі атовці отримали 835 ділянок за межами міста Луцькі атовці отримали 835 ділянок за межами міста
12 вересень, 2017, 17:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 1
У волинському селі люди самотужки відремонтували всі дороги
16 лютий, 21:26
 1
У Луцьку стартував масштабний турнір з дзюдо. ФОТО
16 лютий, 17:24
 1
Волинський атовець готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8