У Шацькому районі хочуть давати землю лише «своїм» атовцям





Про це



заступник голови ГО Микола Забродоцький взяв участь у засіданні постійної комісії з питань містобудування, архітектури, благоустрою, землекористування, природокористування та охорони довкілля Шацької селищної ради. Одним із питань, які розглядали на комісії, було погодження запитів Держгекадастру на Волині щодо висловлення позиції стосовно надання земельних ділянок за межами Шацької селищної ради для ведення індивідуального садівницва для учасників АТО та сімей загиблих.



На комісії окрім місцевих учасників АТО, були іногородні учасники АТО та члени сімей загиблих. Депутати розглянули запити, заслухали Забродоцького та інших атовців , а опісля вирішили погодити надання згоди місцевим учасникам АТО, але відмовили іногороднім.



Учасники АТО вдячні членам комісії за активну життєву позицію та сподіваютьсяться, що на сесії Шацької селищної ради всі депутати підтримають рішення земельної комісії та погодять запити учасників АТО за отримання земельних ділянок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зелмельна комісія Шацьої селищної ради погодила надання земельних ділянок місцевим учасникам АТО та членам сімей загиблих, та відмовила іногороднім бійцям.Про це повідомляють на Facebook-сторінці Громадської організації "Ветерани АТО Шацького району".заступник голови ГО Микола Забродоцький взяв участь у засіданні постійної комісії з питань містобудування, архітектури, благоустрою, землекористування, природокористування та охорони довкілля Шацької селищної ради. Одним із питань, які розглядали на комісії, було погодження запитів Держгекадастру на Волині щодо висловлення позиції стосовно надання земельних ділянок за межами Шацької селищної ради для ведення індивідуального садівницва для учасників АТО та сімей загиблих.На комісії окрім місцевих учасників АТО, були іногородні учасники АТО та члени сімей загиблих. Депутати розглянули запити, заслухали Забродоцького та інших атовців , а опісля вирішили погодити надання згоди місцевим учасникам АТО, але відмовили іногороднім.Учасники АТО вдячні членам комісії за активну життєву позицію та сподіваютьсяться, що на сесії Шацької селищної ради всі депутати підтримають рішення земельної комісії та погодять запити учасників АТО за отримання земельних ділянок.

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