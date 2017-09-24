Молодіжною столицею України став сусід Луцька





Про це повідомляють огаіннізатори конкурсу на своїй сторінці у мережі



У фіналі Луцьк разом із іншими 9-ма містами змагався за можливість стати столицею молоді на 2018 рік. Також за перемогу змагалися Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кременчук, Львів, Рівне, Тернопіль і Харків.



Однак на засіданні Наглядової ради переможцем визнали Львів, який і стне столицею української молоді на 2018 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У фіналі конкурсу "Молодіжна столиця України", куди потрапив і Луцьк, першість отримав Львів.Про це повідомляють огаіннізатори конкурсу на своїй сторінці у мережі Facebook У фіналі Луцьк разом із іншими 9-ма містами змагався за можливість стати столицею молоді на 2018 рік. Також за перемогу змагалися Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кременчук, Львів, Рівне, Тернопіль і Харків.Однак на засіданні Наглядової ради переможцем визнали Львів, який і стне столицею української молоді на 2018 рік.

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