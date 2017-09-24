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Молодіжною столицею України став сусід Луцька

Молодіжною столицею України став сусід Луцька
У фіналі конкурсу "Молодіжна столиця України", куди потрапив і Луцьк, першість отримав Львів.

Про це повідомляють огаіннізатори конкурсу на своїй сторінці у мережі Facebook.

У фіналі Луцьк разом із іншими 9-ма містами змагався за можливість стати столицею молоді на 2018 рік. Також за перемогу змагалися Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кременчук, Львів, Рівне, Тернопіль і Харків.

Однак на засіданні Наглядової ради переможцем визнали Львів, який і стне столицею української молоді на 2018 рік.

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Теги: Луцьк, Львів, молодіжна столиця
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