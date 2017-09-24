Молодіжною столицею України став сусід Луцька
17 лютий, 18:11
У фіналі конкурсу "Молодіжна столиця України", куди потрапив і Луцьк, першість отримав Львів.
Про це повідомляють огаіннізатори конкурсу на своїй сторінці у мережі Facebook.
У фіналі Луцьк разом із іншими 9-ма містами змагався за можливість стати столицею молоді на 2018 рік. Також за перемогу змагалися Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кременчук, Львів, Рівне, Тернопіль і Харків.
Однак на засіданні Наглядової ради переможцем визнали Львів, який і стне столицею української молоді на 2018 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють огаіннізатори конкурсу на своїй сторінці у мережі Facebook.
У фіналі Луцьк разом із іншими 9-ма містами змагався за можливість стати столицею молоді на 2018 рік. Також за перемогу змагалися Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кременчук, Львів, Рівне, Тернопіль і Харків.
Однак на засіданні Наглядової ради переможцем визнали Львів, який і стне столицею української молоді на 2018 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»
17 лютий, 18:30
Молодіжною столицею України став сусід Луцька
17 лютий, 18:11
StrikeCity кличе дітей на розваги*
17 лютий, 17:23