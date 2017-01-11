«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми

Андрій Осіпов висловив думку, чому не варто в Україні забороняти показ радянських фільмів.



Держава не має права нічого не забороняти до тих пір поки це не загрожує життю інших людей або життю суспільства. Про це Андрій Осіпов сказав 16 лютого під час дзвінка в студію ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА



"Забороняти не можна. Непросте питання, бо ми зараз перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, яку сприймаємо, як спадкоємця СССР", - сказав Андрій Осіпов.



Він додав, що вважає акторів, які стріляли в зоні АТО в бік Донецького аеропорту, злочинцям. Втім вважає, що таких людей достатньо засудити і заборонити в'їзд в Україну. Однак нашому Уряду цього замало і вони хочуть разом з особистим покаранням покарати і їхню творчість.



До того ж, на думку директора кіностудії, варто розділяти тих хто створив творчість і тих, хто її споживає.



"Якщо говорити відносно тих хто створив, ну можливо якась певна рація є щоб не давати їм заробляти і не популяризувати їх. Але скажіть, будь-ласка, якщо тих хто цю творчість споживає 10%, то хіба мають право ті 90 % хто проти, виховувати їх і казати як їм жити?" - сказав Андрій Осіпов.



Він також зауважив, що коли суспільству пропонують вирішувати не найнагальнішу проблему, то це - звичайна маніпуляція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-депутат Луцькради, а нині директор Одеської кіностудіївисловив думку, чому не варто в Україні забороняти показ радянських фільмів.Держава не має права нічого не забороняти до тих пір поки це не загрожує життю інших людей або життю суспільства. Про це Андрій Осіпов сказав 16 лютого під час дзвінка в студію ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент "Забороняти не можна. Непросте питання, бо ми зараз перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, яку сприймаємо, як спадкоємця СССР", - сказав Андрій Осіпов.Він додав, що вважає акторів, які стріляли в зоні АТО в бік Донецького аеропорту, злочинцям. Втім вважає, що таких людей достатньо засудити і заборонити в'їзд в Україну. Однак нашому Уряду цього замало і вони хочуть разом з особистим покаранням покарати і їхню творчість.До того ж, на думку директора кіностудії, варто розділяти тих хто створив творчість і тих, хто її споживає."Якщо говорити відносно тих хто створив, ну можливо якась певна рація є щоб не давати їм заробляти і не популяризувати їх. Але скажіть, будь-ласка, якщо тих хто цю творчість споживає 10%, то хіба мають право ті 90 % хто проти, виховувати їх і казати як їм жити?" - сказав Андрій Осіпов.Він також зауважив, що коли суспільству пропонують вирішувати не найнагальнішу проблему, то це - звичайна маніпуляція.

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