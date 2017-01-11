вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми

«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми
Екс-депутат Луцькради, а нині директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов висловив думку, чому не варто в Україні забороняти показ радянських фільмів.

Держава не має права нічого не забороняти до тих пір поки це не загрожує життю інших людей або життю суспільства. Про це Андрій Осіпов сказав 16 лютого під час дзвінка в студію ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент.

"Забороняти не можна. Непросте питання, бо ми зараз перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, яку сприймаємо, як спадкоємця СССР", - сказав Андрій Осіпов.

Він додав, що вважає акторів, які стріляли в зоні АТО в бік Донецького аеропорту, злочинцям. Втім вважає, що таких людей достатньо засудити і заборонити в'їзд в Україну. Однак нашому Уряду цього замало і вони хочуть разом з особистим покаранням покарати і їхню творчість.

До того ж, на думку директора кіностудії, варто розділяти тих хто створив творчість і тих, хто її споживає.

"Якщо говорити відносно тих хто створив, ну можливо якась певна рація є щоб не давати їм заробляти і не популяризувати їх. Але скажіть, будь-ласка, якщо тих хто цю творчість споживає 10%, то хіба мають право ті 90 % хто проти, виховувати їх і казати як їм жити?" - сказав Андрій Осіпов.

Він також зауважив, що коли суспільству пропонують вирішувати не найнагальнішу проблему, то це - звичайна маніпуляція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Осіпов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
взявся все декомунізовувати! Людина з лишньою хромосомою...з галіцієн.
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми
17 лютий, 19:43
Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»
17 лютий, 18:30
Молодіжною столицею України став сусід Луцька
17 лютий, 18:11
Схожі новини
Осіпов очолив Одеську кіностудію Осіпов очолив Одеську кіностудію
11 січень, 2017, 15:52
Лучани виступили проти проекту забудови на Ковельській Лучани виступили проти проекту забудови на Ковельській
11 листопад, 2016, 17:42
Рішення міськради завдасть збитків Луцьку на 700 мільйонів, - депутат Рішення міськради завдасть збитків Луцьку на 700 мільйонів, - депутат
25 березень, 2015, 12:50
Луцький депутат хоче поцікавитися в СБУ, чи нема в Осіпова російського громадянства Луцький депутат хоче поцікавитися в СБУ, чи нема в Осіпова російського громадянства
25 лютий, 2015, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
17 лютий, 14:19
 1
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
 0
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
 0
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8