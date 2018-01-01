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Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»

Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика»
Автор проекту «Волинь Велика» Андрій Михайлов виклав у інтернет черговий відеоролик.

Четверта розповідь про місто Белз.

"Ось ми у давньому місті Белз. Свої перші 320 літописних років воно починало як волинське місто. Тепер тут лишається ще чимало пам'яток часів Речі Посполитої І. Місто дуже атмосферне. Більшість будівель і частина доріг, ніби й не змінювались із 1930-х", - йдеться в коментарі до відео.

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Теги: історія, Волинь Велика, Андрій Михайлов
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Коментарі 1
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від часів царя Тимка - це ж якою величезною була Волинь!
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