Волинський атовець готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО

Андрій Зань, який втратив ногу після обстрілу «Градів», готується до «Ігор Нескорених».



Про це йдеться у сюжеті



У липні 2014 року екс-боєць 51-ої бригади втратив ногу після обстрілу «Градів» у селі Великоберезне. Проте після випробувань чоловік вирішив активно зайнятися спортом та навіть представити Україну на міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених».



«Саме перше мене надихнув Сергій Торчинський, наш волинянин, який здобув медалі. Мені це спдобалося і самому захотілося тоже йти вперед», - каже атовець.



Нині Андрій тричі на тиждень тренується в спортзалі. Взятися до занять спортом вдалося завдяки спеціальному спортивному протезу, придбати який допомогли волонтери. Заявку на участь у змаганнях чоловік вже подав і сподівається, що своїм прикладом надихне інших учасників АТО, які отримали поранення, не здаватися.







Аби допомогти атовцю здійснити мрію – займатися спортом, восени у Луцьку організували виставку «Переможці». Під патронатом Благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» в рамках року соціальних ініціатив «Тому, що не байдуже» ТРЦ «ПортCity» волинянам презентували історії незламного духу та збирали кошти на протез для Андрія Заня. Під час презентації самого проекту у ТРЦ «ПортCity»



Загалом завдяки організаторам проекту «Переможці 2», торгово-розважальному центру «ПортCity», який запросив проект у місто, благодійному фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині», меценатам, волонтерам та благодійникам під час заходу та експозиції виставки





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський атовець, який втратив ногу після обстрілу «Градів», готується до «Ігор Нескорених».Про це йдеться у сюжеті 12 каналу У липні 2014 року екс-боєць 51-ої бригади втратив ногу після обстрілу «Градів» у селі Великоберезне. Проте після випробувань чоловік вирішив активно зайнятися спортом та навіть представити Україну на міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених».«Саме перше мене надихнув, наш волинянин, який здобув медалі. Мені це спдобалося і самому захотілося тоже йти вперед», - каже атовець.Нині Андрій тричі на тиждень тренується в спортзалі. Взятися до занять спортом вдалося завдяки спеціальному спортивному протезу, придбати який допомогли волонтери. Заявку на участь у змаганнях чоловік вже подав і сподівається, що своїм прикладом надихне інших учасників АТО, які отримали поранення, не здаватися. Нагадаємо , Андрію Заню усього 31 рік, однак попри свій молодий вік він уже побачив найгірше в житті, адже побував на війні, яка завжди нагадуватиме про себе не лише спогадами. У липні 2014 року він потрапив під артилерійський обстріл системи «Град» у селі Великоберезне, що на Донеччині. Через значне поранення йому довелося в польових умовах ампутувати собі ліву нову. Проте чоловік не втратив оптимізму й мужності, тому продовжує свою боротьбу уже в цивільному житті.Аби допомогти атовцю здійснити мрію – займатися спортом, восени у Луцьку організували виставку «Переможці». Під патронатом Благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» в рамках року соціальних ініціатив «Тому, що не байдуже» ТРЦ «ПортCity» волинянам презентували історії незламного духу та збирали кошти на протез для Андрія Заня. Під час презентації самого проекту у ТРЦ «ПортCity» зібрали понад 96 тисяч 300 гривень.Загалом завдяки організаторам проекту «Переможці 2», торгово-розважальному центру «ПортCity», який запросив проект у місто, благодійному фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині», меценатам, волонтерам та благодійникам під час заходу та експозиції виставки вдалося зібрати для бійця 218 тисяч 190 гривень. Саме цю суму перерахували на придбання спортивного протезу гомілки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію