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У Польщі зник волинянин

У Польщі зник волинянин
Ще 28 січня на території польщі зник громадянин Юрій Загура.

Про це повідомив його брат Дмитро Загура на своїй сторінці у Facebook, - пише Волинська правда.

Останній раз 35-річного Юрія Загуру бачили у Хелмі. Чоловік близько 20:00 відправлявся рейсовим автобусом з автостанції до Любліна.

«Якщо хтось має хоча б якусь інформацію – відпишіть. По можливості розповсюдьте повідомлення про розшук», – просить Дмитро Загура.

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Теги: Польща
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