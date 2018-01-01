У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
Ще 28 січня на території польщі зник громадянин Юрій Загура.
Про це повідомив його брат Дмитро Загура на своїй сторінці у Facebook, - пише Волинська правда.
Останній раз 35-річного Юрія Загуру бачили у Хелмі. Чоловік близько 20:00 відправлявся рейсовим автобусом з автостанції до Любліна.
«Якщо хтось має хоча б якусь інформацію – відпишіть. По можливості розповсюдьте повідомлення про розшук», – просить Дмитро Загура.
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Про це повідомив його брат Дмитро Загура на своїй сторінці у Facebook, - пише Волинська правда.
Останній раз 35-річного Юрія Загуру бачили у Хелмі. Чоловік близько 20:00 відправлявся рейсовим автобусом з автостанції до Любліна.
«Якщо хтось має хоча б якусь інформацію – відпишіть. По можливості розповсюдьте повідомлення про розшук», – просить Дмитро Загура.
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