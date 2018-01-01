StrikeCity кличе дітей на розваги*
17 лютий, 17:23
Відтепер щосуботи на неділі у боулінг-клубі StrikeCity - захоплююча програма для малечі.
Тож усіх запрошують цікаво й з користю провести час, - повідомили в адміністрації.
StrikeCity організовує цікаве дозвілля для дітлахів. Так, щосуботи та неділі з 13 години з ними бавиться аніматор. У програмі чимало цікавих конкурсів, кулінарних майстер-класів та призів.
Окрім того, щонеділі о 13 годині розпочинається школа боулінгу. Тож малечі навчатимуть премудростям, як правильно збивати кеглі.
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Тож усіх запрошують цікаво й з користю провести час, - повідомили в адміністрації.
StrikeCity організовує цікаве дозвілля для дітлахів. Так, щосуботи та неділі з 13 години з ними бавиться аніматор. У програмі чимало цікавих конкурсів, кулінарних майстер-класів та призів.
Окрім того, щонеділі о 13 годині розпочинається школа боулінгу. Тож малечі навчатимуть премудростям, як правильно збивати кеглі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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