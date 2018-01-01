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StrikeCity кличе дітей на розваги*

StrikeCity кличе дітей на розваги*
Відтепер щосуботи на неділі у боулінг-клубі StrikeCity - захоплююча програма для малечі.

Тож усіх запрошують цікаво й з користю провести час, - повідомили в адміністрації.

StrikeCity організовує цікаве дозвілля для дітлахів. Так, щосуботи та неділі з 13 години з ними бавиться аніматор. У програмі чимало цікавих конкурсів, кулінарних майстер-класів та призів.

Окрім того, щонеділі о 13 годині розпочинається школа боулінгу. Тож малечі навчатимуть премудростям, як правильно збивати кеглі.

StrikeCity кличе дітей на розваги*


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