StrikeCity кличе дітей на розваги*





Тож усіх запрошують цікаво й з користю провести час, - повідомили в адміністрації.



StrikeCity організовує цікаве дозвілля для дітлахів. Так, щосуботи та неділі з 13 години з ними бавиться аніматор. У програмі чимало цікавих конкурсів, кулінарних майстер-класів та призів.



Окрім того, щонеділі о 13 годині розпочинається школа боулінгу. Тож малечі навчатимуть премудростям, як правильно збивати кеглі.







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