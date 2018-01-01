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Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі

Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
Світловідбивна жилетка й комплект предметів для безпеки на темній дорозі. Такі подарунки школярам села Гірка Полонка вручили представники Генерального консульства Польщі в Луцьку, залучивши до цього поліцію.

Програму «Безпечна дорога до школи» й започаткували самі дипломат, - йдеться в сюжеті Андрій Гнатюка.

Кажуть, дітей на темній дорозі багато, але здалеку їх важко побачити, бо на одязі жодних світловідбивних елементів. А лише торік на Волині трапилося 152 ДТП, в яких потерпіли діти, 4-ро дітей загинули.

Дипломати готові залучити іноземних меценатів і посприяти, аби такий одяг роздати кожному волинському учневі. Закликають не стояти осторонь і місцеву владу й благодійників. Бо в Польщі носити світловідбивний одяг зобов’язує Закон.


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Коментарі 1
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Діаспора Фінляндії вже більш ніж два роки як цю акцію започаткувала. Там вже на тисячі рахунок іде.
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