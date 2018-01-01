Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі

Світловідбивна жилетка й комплект предметів для безпеки на темній дорозі. Такі подарунки школярам села Гірка Полонка вручили представники Генерального консульства Польщі в Луцьку, залучивши до цього поліцію.Програму «Безпечна дорога до школи» й започаткували самі дипломат, - йдеться в сюжеті Андрій Гнатюка.Кажуть, дітей на темній дорозі багато, але здалеку їх важко побачити, бо на одязі жодних світловідбивних елементів. А лише торік на Волині трапилося 152 ДТП, в яких потерпіли діти, 4-ро дітей загинули.Дипломати готові залучити іноземних меценатів і посприяти, аби такий одяг роздати кожному волинському учневі. Закликають не стояти осторонь і місцеву владу й благодійників. Бо в Польщі носити світловідбивний одяг зобов’язує Закон.