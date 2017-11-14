У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас

Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.Про це повідомив міністр оборони Швеції Пітер Хульквіст на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Новое Время з посиланням на Reuters."Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", - сказав він.Раніше повідомлялося, що Порошенко обговорив з генсеком ООН введення миротворців на Донбас. Пізніше він закликав Росію погодитися на введення миротворчої місії ООН на всю територію Донбасу, включаючи неконтрольовану Києвом ділянку українсько-російського кордону.