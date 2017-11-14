вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас

У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пітер Хульквіст на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Новое Время з посиланням на Reuters.

"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Порошенко обговорив з генсеком ООН введення миротворців на Донбас. Пізніше він закликав Росію погодитися на введення миротворчої місії ООН на всю територію Донбасу, включаючи неконтрольовану Києвом ділянку українсько-російського кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Швеція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
«Забороняти не можна», - луцький екс-депутат про радянські фільми
17 лютий, 19:43
Схожі новини
Італія не перемогла Швецію і не поїде чемпіонат світу з футболу Італія не перемогла Швецію і не поїде чемпіонат світу з футболу
14 листопад, 2017, 00:09
У Швеції затримали п'яних російських моряків, які посадили судно на мілину У Швеції затримали п'яних російських моряків, які посадили судно на мілину
23 вересень, 2017, 23:24
У Швеції через зґвалтування скасували масштабний фестиваль У Швеції через зґвалтування скасували масштабний фестиваль
03 липень, 2017, 14:12
Через теракт у Стокгольмі не працює залізниця Через теракт у Стокгольмі не працює залізниця
07 квітень, 2017, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
17 лютий, 14:19
 1
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
 0
Щоб захистити дітей на темній дорозі: подарунки від консульства Польщі
17 лютий, 22:26
 0
У Польщі зник волинянин
17 лютий, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8