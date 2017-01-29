Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО





17 лютого до зимового Світязя прибуло 20 команд рибалок з різних районів Волині, у тому числі з Шацького - всього 60 учасників. Організатором змагань традиційно став Новолинський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (директор Валентин Бортнічук), - пише



Ознайомившись із правилами, рибалки зайняли велику озерну площу і почали чаклувати над лунками. Одні нарікали, що риба не ловиться, інші скаржилися, що ловляться одні мініатюрні окунці. А треті тягнули з лунки жирну плотву і чималенькі щучки.



Вправно орудував вудкою наймолодший учасник змагань - 12-річний Андрій Кужель із села Грабове, який приїхав на змагання разом із татом. Надіялися повторити минулорічний успіх рибалки зі Світязя, які в 2017-у стали володарями Кубку Світязя. Взяли участь у змаганнях і працівники Шацького національного природного парку.







Декількагодинний турнір завершився зважуванням улову і підбиттям підсумків. Нагороджували рекордсменів Валентин Бортнічук, Сергій Кузько, заступник директора ШНПП, Володимир Цвид, засновник змагань і директор Нововолинського спорткомплексу «Шахтар»,та Василь Денисовець, депутат Світязької сільської ради, учасник змагань. Призи були надані Волинським обласним центром «Спорт для всіх» та Світязькою сільською радою.



Нагороди отримали наймолодший рибалка Андрій Кужель, волонтери змагань Володимир Сіжук і Володимир Сакура, а також володарі рекордних у той день уловів.



Найбільшою рибою стала щука вагою 220 г.



ІІІ місце дісталося команді «Урожай», ІІ - команді «Патріот» (Шацьк-Світязь), а перемогу здобула команда «Академія» (місто Луцьк).



Також грамоту від Волинської обласної ради було вручено Валентинові Бортнічуку - за багаторічну організацію змагань та популяризацію зимової риболовлі.



Після спільного фото на згадку волинські рибалки смакували ароматною рибною юшкою від світязянина Володимира Сіжука.

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