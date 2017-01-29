вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО

Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО
На озері Світязь відбулися змагання з зимової риболовлі «Кубок Світязя-2018».

17 лютого до зимового Світязя прибуло 20 команд рибалок з різних районів Волині, у тому числі з Шацького - всього 60 учасників. Організатором змагань традиційно став Новолинський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (директор Валентин Бортнічук), - пише Район.Шацьк.

Ознайомившись із правилами, рибалки зайняли велику озерну площу і почали чаклувати над лунками. Одні нарікали, що риба не ловиться, інші скаржилися, що ловляться одні мініатюрні окунці. А треті тягнули з лунки жирну плотву і чималенькі щучки.

Вправно орудував вудкою наймолодший учасник змагань - 12-річний Андрій Кужель із села Грабове, який приїхав на змагання разом із татом. Надіялися повторити минулорічний успіх рибалки зі Світязя, які в 2017-у стали володарями Кубку Світязя. Взяли участь у змаганнях і працівники Шацького національного природного парку.



Декількагодинний турнір завершився зважуванням улову і підбиттям підсумків. Нагороджували рекордсменів Валентин Бортнічук, Сергій Кузько, заступник директора ШНПП, Володимир Цвид, засновник змагань і директор Нововолинського спорткомплексу «Шахтар»,та Василь Денисовець, депутат Світязької сільської ради, учасник змагань. Призи були надані Волинським обласним центром «Спорт для всіх» та Світязькою сільською радою.

Нагороди отримали наймолодший рибалка Андрій Кужель, волонтери змагань Володимир Сіжук і Володимир Сакура, а також володарі рекордних у той день уловів.

Найбільшою рибою стала щука вагою 220 г.

ІІІ місце дісталося команді «Урожай», ІІ - команді «Патріот» (Шацьк-Світязь), а перемогу здобула команда «Академія» (місто Луцьк).

Також грамоту від Волинської обласної ради було вручено Валентинові Бортнічуку - за багаторічну організацію змагань та популяризацію зимової риболовлі.

Після спільного фото на згадку волинські рибалки смакували ароматною рибною юшкою від світязянина Володимира Сіжука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риболовля, Світязь, змагання, Кубок Світязя, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали переможців 2-го півфіналу відбору на «Євробачення» від України
Сьогодні, 09:18
Знайшли фотографію втраченого волинського храму
Сьогодні, 08:29
Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО
Сьогодні, 07:25
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Швеції заявили, що готові відправити миротворців на Донбас
17 лютий, 23:24
Схожі новини
Луцькі рибалки стали третіми на «Кубку Світязя» з риболовлі Луцькі рибалки стали третіми на «Кубку Світязя» з риболовлі
29 січень, 2017, 15:38
Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі
13 лютий, 12:23
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО «Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
У Ковелі відбулися змагання серед людей з інвалідністю У Ковелі відбулися змагання серед людей з інвалідністю
26 листопад, 2017, 08:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
17 лютий, 14:19
 1
Волинянин виграв приз на шоу «Громада на мільйон»
Сьогодні, 16:34
 0
В України – перше «золото» на Олімпійських іграх-2018
Сьогодні, 15:38
 0
У Луцьку планують влаштувати конкурс туристичних проектів
Сьогодні, 14:52
 0
Як святкували Масницю у Луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8