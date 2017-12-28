У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем





Про це повідомляє



Продавець магазину продала покупцям пляшку горілки, за що тепер понесе адміністративне покарання, адже клієнтами виявились переодягнені муніципали.



Жінка відмовилась підписувати будь-які документи, втім два свідки підтвердили факт продажу алкоголю.



На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Міні-маркет", що на проспекті Волі, 29 потрапив цієї ночі до переліку торгівельних закладів, що реалізовують алкогольні та слабоалкогольні вироби в заборонений час.Про це повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Продавець магазину продала покупцям пляшку горілки, за що тепер понесе адміністративне покарання, адже клієнтами виявились переодягнені муніципали.Жінка відмовилась підписувати будь-які документи, втім два свідки підтвердили факт продажу алкоголю.На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію