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У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем

У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем
"Міні-маркет", що на проспекті Волі, 29 потрапив цієї ночі до переліку торгівельних закладів, що реалізовують алкогольні та слабоалкогольні вироби в заборонений час.

Про це повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Продавець магазину продала покупцям пляшку горілки, за що тепер понесе адміністративне покарання, адже клієнтами виявились переодягнені муніципали.

Жінка відмовилась підписувати будь-які документи, втім два свідки підтвердили факт продажу алкоголю.

На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці.

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Теги: алкоголь, муніципали, муніципальна варта
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Коментарі 2
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Департамент муніципальної варти не провів експрес-аналіз на предмет того, що алкоголь не лівий ?..
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аналізи проводять тільки раби палиці з аверсу.
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