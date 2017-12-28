У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем
Сьогодні, 10:59
"Міні-маркет", що на проспекті Волі, 29 потрапив цієї ночі до переліку торгівельних закладів, що реалізовують алкогольні та слабоалкогольні вироби в заборонений час.
Про це повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Продавець магазину продала покупцям пляшку горілки, за що тепер понесе адміністративне покарання, адже клієнтами виявились переодягнені муніципали.
Жінка відмовилась підписувати будь-які документи, втім два свідки підтвердили факт продажу алкоголю.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці.
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Про це повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Продавець магазину продала покупцям пляшку горілки, за що тепер понесе адміністративне покарання, адже клієнтами виявились переодягнені муніципали.
Жінка відмовилась підписувати будь-які документи, втім два свідки підтвердили факт продажу алкоголю.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Департамент муніципальної варти не провів експрес-аналіз на предмет того, що алкоголь не лівий ?..
аналізи проводять тільки раби палиці з аверсу.
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