Лучан запрошують спільною молитвою пом’янути полеглих на Майдані

З нагоди чергової річниці Революції Гідності в обласному центрі з благословіння митрополита Луцького і Волинськоговідбудуться богослужіння в пам’ять про полеглих на Майдані.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.20 лютого о 13:00 на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбудеться заупокійна літія.О 17:00 у кафедральному соборі Святої Трійці – Велике повечір’я з покаянним каноном преподобного Андрія Критського.В цей же день о 18:00 на Театральному майдані буде заупокійна літія перед фотостендом героїв, які загинули за Україну.