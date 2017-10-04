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Лучан запрошують спільною молитвою пом’янути полеглих на Майдані

Лучан запрошують спільною молитвою пом’янути полеглих на Майдані
З нагоди чергової річниці Революції Гідності в обласному центрі з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла відбудуться богослужіння в пам’ять про полеглих на Майдані.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.

20 лютого о 13:00 на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбудеться заупокійна літія.

О 17:00 у кафедральному соборі Святої Трійці – Велике повечір’я з покаянним каноном преподобного Андрія Критського.

В цей же день о 18:00 на Театральному майдані буде заупокійна літія перед фотостендом героїв, які загинули за Україну.

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Теги: молитва, Революція Гідності, богослужіння
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