Лучан запрошують спільною молитвою пом’янути полеглих на Майдані
Сьогодні, 11:47
З нагоди чергової річниці Революції Гідності в обласному центрі з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла відбудуться богослужіння в пам’ять про полеглих на Майдані.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.
20 лютого о 13:00 на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбудеться заупокійна літія.
О 17:00 у кафедральному соборі Святої Трійці – Велике повечір’я з покаянним каноном преподобного Андрія Критського.
В цей же день о 18:00 на Театральному майдані буде заупокійна літія перед фотостендом героїв, які загинули за Україну.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.
20 лютого о 13:00 на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбудеться заупокійна літія.
О 17:00 у кафедральному соборі Святої Трійці – Велике повечір’я з покаянним каноном преподобного Андрія Критського.
В цей же день о 18:00 на Театральному майдані буде заупокійна літія перед фотостендом героїв, які загинули за Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
вбиті організаторами мандана!
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