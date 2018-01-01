Як святкували Масницю у Луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 13:47
Лучани відсвяткували Масницю - традиційне слов'янське свято, що відзначається напередодні Великого посту.
17 лютого у замку Любарта частували народними стравами, алкоголем та співали пісень.
"Хто прийшов - тому пощастило, хто не встих - то точно не встиг! Навіть сонечко розступило хмари і аж Великий Князь мружився на сонечку від різноманіття барв костюмів, від волинських красунь, їх привітань і взагалі - від такого гарного дня і дійства! Ну а чарочка медівки з пиріжком ще нікому не пошкодила!" - поділився враженнями від побаченого фотограф Віктор Чухрай.
Він також оприлюднив світлини святкування.
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17 лютого у замку Любарта частували народними стравами, алкоголем та співали пісень.
"Хто прийшов - тому пощастило, хто не встих - то точно не встиг! Навіть сонечко розступило хмари і аж Великий Князь мружився на сонечку від різноманіття барв костюмів, від волинських красунь, їх привітань і взагалі - від такого гарного дня і дійства! Ну а чарочка медівки з пиріжком ще нікому не пошкодила!" - поділився враженнями від побаченого фотограф Віктор Чухрай.
Він також оприлюднив світлини святкування.
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Коментарі 1
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