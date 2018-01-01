Як святкували Масницю у Луцькому замку. ФОТО

Лучани відсвяткували Масницю - традиційне слов'янське свято, що відзначається напередодні Великого посту.17 лютого у замку Любарта частували народними стравами, алкоголем та співали пісень."Хто прийшов - тому пощастило, хто не встих - то точно не встиг! Навіть сонечко розступило хмари і аж Великий Князь мружився на сонечку від різноманіття барв костюмів, від волинських красунь, їх привітань і взагалі - від такого гарного дня і дійства! Ну а чарочка медівки з пиріжком ще нікому не пошкодила!" - поділився враженнями від побаченого фотограф Віктор Чухрай.Він також оприлюднив світлини святкування.