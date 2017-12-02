В України – перше «золото» на Олімпійських іграх-2018

Олександр Абраменко завоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхенчхані.



Він отримав результат 128.51, - пише



Це перша медаль України на цих Олімпійських іграх.



Крім того, це перша в історії України медаль у чоловічому фрістайлі. І третій зимовий вид спорту, де в України є золото. До цього в нашої країни були олімпійські чемпіони тільки з фігурного катання і біатлону.



Cрібло дісталося китайцю Цзя Цоньяня - 128.05. Бронза дісталася росіянину Ільї Бурову - 122.17.



Абраменко упевнено пройшов усі три фінали. У першому фіналі в Абраменка був третій результат та в другому - четвертий. Боротьба у вирішальному фіналі була жорсткою серед шістки атлетів. У заключному фіналі з "помарками" закінчили свої змагання чотири спортсмени. Абраменко знову виконав свою програму на відмінно, виступаючи третім.



Абраменко після свого виступу був лідером. Перед виконання заявки китайця Цзя Цоньяня було зрозуміло, що в Абраменка - мінімум срібло. Цоньяня виконав свій стрибок також майже на відмінно, але судді йому показали меншу оцінку, зробивши олімпійським чемпіоном українця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українецьзавоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхенчхані.Він отримав результат 128.51, - пише "Українська правда" Це перша медаль України на цих Олімпійських іграх.Крім того, це перша в історії України медаль у чоловічому фрістайлі. І третій зимовий вид спорту, де в України є золото. До цього в нашої країни були олімпійські чемпіони тільки з фігурного катання і біатлону.Cрібло дісталося китайцю- 128.05. Бронза дісталася росіянину- 122.17.Абраменко упевнено пройшов усі три фінали. У першому фіналі в Абраменка був третій результат та в другому - четвертий. Боротьба у вирішальному фіналі була жорсткою серед шістки атлетів. У заключному фіналі з "помарками" закінчили свої змагання чотири спортсмени. Абраменко знову виконав свою програму на відмінно, виступаючи третім.Абраменко після свого виступу був лідером. Перед виконання заявки китайця Цзя Цоньяня було зрозуміло, що в Абраменка - мінімум срібло. Цоньяня виконав свій стрибок також майже на відмінно, але судді йому показали меншу оцінку, зробивши олімпійським чемпіоном українця.

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