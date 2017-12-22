В Одесі п’яні охоронці влаштували стрілянину





Про це повідомляє



Військовослужбовець йшов у своїх справах і звернув увагу на нетверезих охоронців, які вели себе неналежним чином. Він зробив їм зауваження. Через це зав’язалася бійка і охоронці застосували травматичну зброю. Солдат отримав легкі тілесні ушкодження.



Свідки події викликали патрульну поліцію.



На відео місцевого телеканалу видно, що затримували п’яних охоронців поліція, перехожі і інші співробітники цієї охоронної компанії.



Один з учасників бійки, який лежав у багнюці, відмовлявся йти до авто, тому його довелося тягнути по асфальту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Старосінній площі в Одесі двоє п’яних співробітників приватної охоронної служби стріляли у військового.Про це повідомляє Думська. Військовослужбовець йшов у своїх справах і звернув увагу на нетверезих охоронців, які вели себе неналежним чином. Він зробив їм зауваження. Через це зав’язалася бійка і охоронці застосували травматичну зброю. Солдат отримав легкі тілесні ушкодження.Свідки події викликали патрульну поліцію.На відео місцевого телеканалу видно, що затримували п’яних охоронців поліція, перехожі і інші співробітники цієї охоронної компанії.Один з учасників бійки, який лежав у багнюці, відмовлявся йти до авто, тому його довелося тягнути по асфальту.

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