Як дотримуватись Великого посту: традиції і заборони





Великий піст 2018 характеризується перш за все особливими богослужіннями, молитвами, покаянням і спогадом про життя та смерть Ісуса Христа. Великий піст встановлений на честь 40-денного посту, якого дотримувався Спаситель в пустелі.



Великий піст 2018: дата початку та закінчення



Великий піст 2018 починається 19 лютого і триватиме до 7 квітня. А вже 8 квітня 2018 року всі ми відзначатимемо – свято Великодня. Дата початку Великого посту, як і дата Пасхи, суть якої у християн – святкування Воскресіння Христа, плаваюча, але тривалість його стабільна з року в рік.



Що можна їсти



Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованої на паровій бані або в грилі.



Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Не забувайте про кукурудзу, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові. Чим різноманітніше – тим краще.



Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.



Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.



Заборонені продукти



Протягом всього посту слід відмовитися від таких продуктів:

- м'ясо та м'ясопродукти;

- риба і рибні продукти (крім нестрогих днів);

- яйця;

- молоко і молочні продукти;

- солодощі;

- випічка;

- фаст-фуд;

- алкоголь.



Що не можна робити



Не їжею єдиною. Піст – це час духовного очищення. Тому під час посту необхідно дотримуватися і певної поведінки: не можна вживати алкогольні напої, максимально обмежте розважальні заходи, а також світські виходи в світ, в Великий пост не можна вінчатися, на час посту рекомендується подружня стриманість, постарайтеся за цей час уникати дратівливості, образ, злості і засудження.



Традиції



У Великого посту чотири періоди і триває він 48 днів:

- перші 40 днів – Чотиридесятниця;

- Лазарева субота – 6 субота посту;

- Вхід Господній в Єрусалим – 6 неділя посту (Вербна неділя);

- Страсна седмиця (Страсний тиждень).



Останнім тижнем Великого посту є Страсна Седмиця. Дні Страсної седмиці називають Великими: наприклад, Великий понеділок, Велика п'ятниця і так всі дні.



У Великий понеділок необхідно підготувати свою оселю – помити, почистити, пофарбувати.



У Великий вівторок готується одяг і прасується білизна. У Велику середу необхідно завершити всі господарські роботи. Треба повністю прибрати весь будинок, позбутися від сміття. Також в цей день заготовлюються яйця для писанок і крашанок, потрібно підготувати все необхідне для їх розпису.



На Великий четвер (Чистий четвер) припадає найбільша кількість обрядів, прикмет і дій. У цей день печуть традиційні паски. Паска – не просто святковий хліб, вона символізує тіло Христа. Перед тим, як приступити до випікання, треба помолитися. Необхідно підготувати тіло до Великодня – добре вимитися.



У Велику п'ятницю не можна абсолютно нічого їсти, забороняється співати пісні і слухати музику, прати, шити, різати. Велика субота – найбільш клопіткий день для господинь. Треба все приготувати, зварити, в цей день виготовляють писанки і фарбуються яйця.



Під час посту звершується тілесна і духовна підготовка до свята Пасхи. Духовна підготовка полягає в тому, що в дні посту необхідно більше уваги приділяти молитві, читанню духовних книг, сповідям. Тілесна підготовка до Великого Посту – це утримання від непісної їжі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великий піст у 2018 році – вважається центральним (головним) постом в церковному православному календарі, який є підготовкою до настання головного свята релігійного світу – Великодня. Коли буде Великий піст у 2018 році, як правильно харчуватися і яких правил слід дотримуватися в цей період – читайте в матеріалі "24 каналу" Великий піст 2018 характеризується перш за все особливими богослужіннями, молитвами, покаянням і спогадом про життя та смерть Ісуса Христа. Великий піст встановлений на честь 40-денного посту, якого дотримувався Спаситель в пустелі.Великий піст 2018 починається 19 лютого і триватиме до 7 квітня. А вже 8 квітня 2018 року всі ми відзначатимемо – свято Великодня. Дата початку Великого посту, як і дата Пасхи, суть якої у християн – святкування Воскресіння Христа, плаваюча, але тривалість його стабільна з року в рік.Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованої на паровій бані або в грилі.Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Не забувайте про кукурудзу, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові. Чим різноманітніше – тим краще.Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.Протягом всього посту слід відмовитися від таких продуктів:- м'ясо та м'ясопродукти;- риба і рибні продукти (крім нестрогих днів);- яйця;- молоко і молочні продукти;- солодощі;- випічка;- фаст-фуд;- алкоголь.Не їжею єдиною. Піст – це час духовного очищення. Тому під час посту необхідно дотримуватися і певної поведінки: не можна вживати алкогольні напої, максимально обмежте розважальні заходи, а також світські виходи в світ, в Великий пост не можна вінчатися, на час посту рекомендується подружня стриманість, постарайтеся за цей час уникати дратівливості, образ, злості і засудження.У Великого посту чотири періоди і триває він 48 днів:- перші 40 днів – Чотиридесятниця;- Лазарева субота – 6 субота посту;- Вхід Господній в Єрусалим – 6 неділя посту (Вербна неділя);- Страсна седмиця (Страсний тиждень).Останнім тижнем Великого посту є Страсна Седмиця. Дні Страсної седмиці називають Великими: наприклад, Великий понеділок, Велика п'ятниця і так всі дні.У Великий понеділок необхідно підготувати свою оселю – помити, почистити, пофарбувати.У Великий вівторок готується одяг і прасується білизна. У Велику середу необхідно завершити всі господарські роботи. Треба повністю прибрати весь будинок, позбутися від сміття. Також в цей день заготовлюються яйця для писанок і крашанок, потрібно підготувати все необхідне для їх розпису.На Великий четвер (Чистий четвер) припадає найбільша кількість обрядів, прикмет і дій. У цей день печуть традиційні паски. Паска – не просто святковий хліб, вона символізує тіло Христа. Перед тим, як приступити до випікання, треба помолитися. Необхідно підготувати тіло до Великодня – добре вимитися.У Велику п'ятницю не можна абсолютно нічого їсти, забороняється співати пісні і слухати музику, прати, шити, різати. Велика субота – найбільш клопіткий день для господинь. Треба все приготувати, зварити, в цей день виготовляють писанки і фарбуються яйця.Під час посту звершується тілесна і духовна підготовка до свята Пасхи. Духовна підготовка полягає в тому, що в дні посту необхідно більше уваги приділяти молитві, читанню духовних книг, сповідям. Тілесна підготовка до Великого Посту – це утримання від непісної їжі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію