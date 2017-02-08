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Луцьк у хуртовині. ФОТО

Луцьк у хуртовині. ФОТО
Крізь завісу рясного снігу визирають замкові вежі та куполи храмів, а перехожі поспішають, хто у справах, а хто – на прогулянку засніженим парком чи Старим містом: попри те, що різдвяні свята давно позаду, радісну зимову атмосферу у місті створив снігопад.

Про це пишуть Волинські новини.

Доказом того, що справжня сніжна зима ще не поступилася теплій весні стала короткочасна заметіль у Луцьку 18 лютого.

Погляд на Старий Луцьк крізь лютневу хуртовину – у фоторепортажі.

Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО
Луцьк у хуртовині. ФОТО

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Теги: сніг, зима, снігопад, Луцьк
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