Луцьк у хуртовині. ФОТО





Про це пишуть

Доказом того, що справжня сніжна зима ще не поступилася теплій весні стала короткочасна заметіль у Луцьку 18 лютого.



Погляд на Старий Луцьк крізь лютневу хуртовину – у фоторепортажі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Крізь завісу рясного снігу визирають замкові вежі та куполи храмів, а перехожі поспішають, хто у справах, а хто – на прогулянку засніженим парком чи Старим містом: попри те, що різдвяні свята давно позаду, радісну зимову атмосферу у місті створив снігопад.Про це пишуть Волинські новини.

Доказом того, що справжня сніжна зима ще не поступилася теплій весні стала короткочасна заметіль у Луцьку 18 лютого.Погляд на Старий Луцьк крізь лютневу хуртовину – у фоторепортажі.

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