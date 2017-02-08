Луцьк у хуртовині. ФОТО
18 лютий, 19:45
Крізь завісу рясного снігу визирають замкові вежі та куполи храмів, а перехожі поспішають, хто у справах, а хто – на прогулянку засніженим парком чи Старим містом: попри те, що різдвяні свята давно позаду, радісну зимову атмосферу у місті створив снігопад.
Про це пишуть Волинські новини.
Доказом того, що справжня сніжна зима ще не поступилася теплій весні стала короткочасна заметіль у Луцьку 18 лютого.
Погляд на Старий Луцьк крізь лютневу хуртовину – у фоторепортажі.
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Про це пишуть Волинські новини.
Доказом того, що справжня сніжна зима ще не поступилася теплій весні стала короткочасна заметіль у Луцьку 18 лютого.
Погляд на Старий Луцьк крізь лютневу хуртовину – у фоторепортажі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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