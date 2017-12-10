У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів
18 лютий, 19:46
У Луцьку можуть виникнути проблеми з водопостачання.
Як повідомили в адміністрації КП «Луцькводоканал», перебої можуть розпочатися з 10:00 19 лютого. Це є наслідком ймовірного відключення об’єктів підприємства від електропостачання, - кажуть на підприємстві.
«Про здійснення такого відключення йдеться у листі Луцької міської філії ПрАТ «Волиньобленерго» від 12.02.18р. №17/8-27, що суперечить абзацу 18 ст. 6 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», де введено пряму заборону на відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення».
«Наслідком відключення електроустановок КП «Луцькводоканал» (зокрема, Дубнівського водозабору) буде виникнення загрозливої санітарно-епідемічної ситуації, що призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів територіальної громади міста Луцька (без постачання холодної та гарячої води залишаться 70% відсотків мешканців м. Луцька, медичні установи – поліклініки №1 та №2, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцька міська та Луцька районна лікарні, ряд дошкільних та шкільних навчальних закладів, інші об’єкти життєзабезпечення нашого міста)».
«Враховуючи зношеність магістральних та внутрішньо-квартальних трубопроводів, введення їх в нормальний режим роботи після проведення відключення Дубнівського водозабору, призведе до виникнення значної кількості аварійних ситуацій та, як наслідок,– погіршення якості послуг з водопостачання», - кажуть в водоканалі.
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Як повідомили в адміністрації КП «Луцькводоканал», перебої можуть розпочатися з 10:00 19 лютого. Це є наслідком ймовірного відключення об’єктів підприємства від електропостачання, - кажуть на підприємстві.
«Про здійснення такого відключення йдеться у листі Луцької міської філії ПрАТ «Волиньобленерго» від 12.02.18р. №17/8-27, що суперечить абзацу 18 ст. 6 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», де введено пряму заборону на відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення».
«Наслідком відключення електроустановок КП «Луцькводоканал» (зокрема, Дубнівського водозабору) буде виникнення загрозливої санітарно-епідемічної ситуації, що призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів територіальної громади міста Луцька (без постачання холодної та гарячої води залишаться 70% відсотків мешканців м. Луцька, медичні установи – поліклініки №1 та №2, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцька міська та Луцька районна лікарні, ряд дошкільних та шкільних навчальних закладів, інші об’єкти життєзабезпечення нашого міста)».
«Враховуючи зношеність магістральних та внутрішньо-квартальних трубопроводів, введення їх в нормальний режим роботи після проведення відключення Дубнівського водозабору, призведе до виникнення значної кількості аварійних ситуацій та, як наслідок,– погіршення якості послуг з водопостачання», - кажуть в водоканалі.
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