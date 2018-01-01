У центрі Луцька пригощали млинцями і чаєм. ФОТО
18 лютий, 21:22
У неділю сиропусну, прощену, на території кафедрального собору Святої Трійці відбувся доброчинний захід з нагоди запусту на Сорокадесятницю.
Після Божественної Літургії на соборній площі митрополит Луцький і Волинський Михаїл виступив із вітальним словом. Потому відбулися виступи архієрейського хору «Оранта», оркестру військової частини 1141 Національної гвардії України, інших колективів та парафіян храму, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Під час виступів частували млинцями, варениками, кулішем, чаєм та глінтвейном. Страви приготували працівники управління єпархії та вихованці Волинської православної богословської аккадемії.
Дійство відбувалося під гаслом «Слава у вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління».
У рамках заходу учасники відвідають пацієнтів військового госпіталю та одиноких людей у місцевому геріатричному пансіонаті.
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Після Божественної Літургії на соборній площі митрополит Луцький і Волинський Михаїл виступив із вітальним словом. Потому відбулися виступи архієрейського хору «Оранта», оркестру військової частини 1141 Національної гвардії України, інших колективів та парафіян храму, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Під час виступів частували млинцями, варениками, кулішем, чаєм та глінтвейном. Страви приготували працівники управління єпархії та вихованці Волинської православної богословської аккадемії.
Дійство відбувалося під гаслом «Слава у вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління».
У рамках заходу учасники відвідають пацієнтів військового госпіталю та одиноких людей у місцевому геріатричному пансіонаті.
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