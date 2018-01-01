У центрі Луцька пригощали млинцями і чаєм. ФОТО

У неділю сиропусну, прощену, на території кафедрального собору Святої Трійці відбувся доброчинний захід з нагоди запусту на Сорокадесятницю.Після Божественної Літургії на соборній площі митрополит Луцький і Волинськийвиступив із вітальним словом. Потому відбулися виступи архієрейського хору «Оранта», оркестру військової частини 1141 Національної гвардії України, інших колективів та парафіян храму, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Під час виступів частували млинцями, варениками, кулішем, чаєм та глінтвейном. Страви приготували працівники управління єпархії та вихованці Волинської православної богословської аккадемії.Дійство відбувалося під гаслом «Слава у вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління».У рамках заходу учасники відвідають пацієнтів військового госпіталю та одиноких людей у місцевому геріатричному пансіонаті.