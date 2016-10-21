У Світовому банку нагадали Україні про борги
18 лютий, 22:25
Україна має виплачувати боргові зобов'язання, інакше втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.
Про це заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер в інтерв'ю ZN.UA, - пише Новое Время.
Він висловив упевненість в тому, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступних роках.
"Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один з "борговою" проблемою", - зазначив Муллер.
Він розповів також про важливі складові плану виплат.
"Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь. По-друге, для України важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того, щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування мають бути впевнені у тому, що українська економіка буде розвиватися", - сказав він.
Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.
"Борги потрібно віддавати. Це - хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому позичати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - зазначив він.
Як відомо, Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу. В 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер в інтерв'ю ZN.UA, - пише Новое Время.
Він висловив упевненість в тому, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступних роках.
"Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один з "борговою" проблемою", - зазначив Муллер.
Він розповів також про важливі складові плану виплат.
"Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь. По-друге, для України важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того, щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування мають бути впевнені у тому, що українська економіка буде розвиватися", - сказав він.
Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.
"Борги потрібно віддавати. Це - хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому позичати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - зазначив він.
Як відомо, Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу. В 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти
18 лютий, 23:07
У Світовому банку нагадали Україні про борги
18 лютий, 22:25
У центрі Луцька пригощали млинцями і чаєм. ФОТО
18 лютий, 21:22
У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів
18 лютий, 19:46