У Світовому банку нагадали Україні про борги

Україна має виплачувати боргові зобов'язання, інакше втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.Про це заявив віце-президент Світового банкув інтерв'ю ZN.UA, - пише Новое Время.Він висловив упевненість в тому, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступних роках."Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один з "борговою" проблемою", - зазначив Муллер.Він розповів також про важливі складові плану виплат."Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь. По-друге, для України важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того, щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування мають бути впевнені у тому, що українська економіка буде розвиватися", - сказав він.Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів."Борги потрібно віддавати. Це - хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому позичати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - зазначив він.Як відомо, Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу. В 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.