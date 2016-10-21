вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Світовому банку нагадали Україні про борги

У Світовому банку нагадали Україні про борги
Україна має виплачувати боргові зобов'язання, інакше втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Про це заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер в інтерв'ю ZN.UA, - пише Новое Время.

Він висловив упевненість в тому, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступних роках.

"Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один з "борговою" проблемою", - зазначив Муллер.

Він розповів також про важливі складові плану виплат.

"Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь. По-друге, для України важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того, щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування мають бути впевнені у тому, що українська економіка буде розвиватися", - сказав він.

Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.

"Борги потрібно віддавати. Це - хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому позичати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - зазначив він.

Як відомо, Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу. В 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світовий банк, гроші, Сиріл Муллер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти
18 лютий, 23:07
У Світовому банку нагадали Україні про борги
18 лютий, 22:25
У центрі Луцька пригощали млинцями і чаєм. ФОТО
18 лютий, 21:22
У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів
18 лютий, 19:46
Схожі новини
Як на Волині витрачають гроші Світового банку. ІНФОГРАФІКА Як на Волині витрачають гроші Світового банку. ІНФОГРАФІКА
21 жовтень, 2016, 18:10
Лучанам боргують понад 100 мільйонів за субсидії Лучанам боргують понад 100 мільйонів за субсидії
13 лютий, 10:16
Судитимуть волинян, які розраховувалися фальшивими гривнями Судитимуть волинян, які розраховувалися фальшивими гривнями
12 лютий, 11:28
Волинь отримала 10 мільйонів від депозиту «митних» грошей Волинь отримала 10 мільйонів від депозиту «митних» грошей
12 лютий, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти
18 лютий, 23:07
 0
У Світовому банку нагадали Україні про борги
18 лютий, 22:25
 0
У центрі Луцька пригощали млинцями і чаєм. ФОТО
18 лютий, 21:22
 0
У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів
18 лютий, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8