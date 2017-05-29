У «FigliMigli» малюки готували велетенські бургери. ФОТО

Дитячий розважальний центр «FigliMigli» провів черговий кулінарний майстер-клас.Цього разу, 18 лютого, маленькі відвідувачі вивчали американську кухню, - повідомляє прес-служба закладу.На вихідних у «FigliMigli» дітлахи можуть не лише весело, а й корисно провести час. Так, у неділю відбувся кулінарний майстер-клас під час якого малюки вчилися робити бургери.Шеф-повар розповів про походження страви, а також про основні інгредієнти, які мають бути у ній. Також дітлахи вчилися робити тісто та випікати булочки.Окрім того, учасники приготували велетенські бургери. Насамкінець малеча поласувала стравою, яку приготувала власноруч.