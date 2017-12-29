В Україні стартували іспити для суддів





Як відбуваються іспити і що про них думають судді і юристи, - пише



Хто і чому



Оцінювання повинні пройти всі діючі судді (сьогодні їх 5857), зараз здають іспити 990 осіб. Серед них 320 – службовці місцевих судів, 63 – окружних адміністративних, 59 – господарських та 548 – апеляційних судів. У Кваліфікаційній комісії пояснюють, що список "першопрохідців" становили переважно з апеляційників, суддів, у яких вийшов термін повноважень, які зобов'язані підтвердити кваліфікацію, і служителів Феміди передпенсійного віку.



Ще 1790 суддів доводитимуть свою компетентність з 22 лютого. Це ті, у яких термін повноважень закінчується цього року, а також судді з високим навантаженням – щоб вони могли швидше перейти на відповідні навантаженню оклади. Дати перевірок інших суддів будуть оголошені пізніше.



З водою і пігулками



Перевірка відбувається в столиці в кілька етапів. Спочатку кандидати здають анонімний тест з права і виконують практичне завдання – виносять вердикт у вигаданій справі. З собою на тест кожен суддя може взяти тільки воду і ліки. Навіть папір для позначок видає комісія. Для відповідей на 80-100 тестових завдань дають дві години.



Відповіді відзначаються в бланку, який потім перевіряє комп'ютер. Після тесту – практичне завдання. За п'ять годин суддя повинен винести вердикт. На цьому етапі дозволяють користуватися кодексами. Завдання відрізняються залежно від обраної суддею спеціалізації..



За провал звільнять



На цьому перевірка не закінчиться. Далі піде дослідження досьє судді, а після – співбесіда. Максимальна кількість балів, яку може отримати суддя, – 1000. З них професійну компетентність можуть оцінити максимум в 300 балів, особисту і соціальну – по 100 балів за кожну, професійну етику і чеснота – по 250 балів. Щоб успішно скласти іспит, кандидат повинен набрати не менше 50% балів від максимальної кількості балів за кожен етап. За провал на будь-якому з етапів іспиту на суддю чекає звільнення, як і за відмову проходити оцінювання. У разі неявки з поважних причин кандидату перенесуть проходження тесту.



За словами юриста Тетяни Ющенко, ця процедура оцінювання добре спрацювала ще при відборі суддів до Верховного Суду 2017-го.



"Іспит дозволив детально перевірити кваліфікацію і порядність кандидатів. І цього разу система зможе відсіяти тих, хто не відповідає вимогам і не може працювати в суді", – розповіла нам експерт.



Важко в навчанні: готувалися вечорами



Суддя одного з місцевих судів Лілія Пирогова підкреслює позитивні моменти оцінювання:



"Такі перевірки тримають в тонусі: мотивують максимально серйозно ставитися до свого навчання і нагадують суддям, що їх обов'язок не тільки завжди бути в курсі мінливого законодавства, а й вміти його правильно застосовувати. Я досі пам'ятаю свою підготовку до найперших тестів, цей досвід часто допомагає в моїх справах".



Суддя зазначає і деякі проблеми, пов'язані з проходженням іспиту.



"Чинному судді дуже важко одночасно працювати і готуватися до тестів. Особливо важко тим, в чиїх судах недобір кадрів, а тому велике навантаження", – розповіла нам Пирогова.



З нею згоден і співробітник Апеляційного суду Олег Стадник, який вже пройшов іспит.



"Ми і так перевантажені, доводилося готуватися вечорами", – поділився він з нами.



У свою чергу суддя одного з Апеляційних судів Віталій Батрак, який вже пройшов тестування, каже, що тести були здійсненними.



"Були завдання з кримінального, процесуального кодексу і міжнародного права. Непередбачуваних питань не було", – розповів нам служитель Феміди.



Показали "рівень"



Поки одні судді доводять свою компетентність, інші її вже "довели". Обурення народу нещодавно викликав мотиваційний лист однієї судді зі списку затверджених до Верховного Суду. В її есе нарахували понад 20 граматичних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Часто суддя плутала російське "и" і українське "і".



Інший суддя з Київської області не соромиться вживати алкогольні напої на робочому місці, ще один – тікав від поліції в нетверезому вигляді. З приводу них Вища рада правосуддя вже відкрила дисциплінарне провадження, а того, хто "тікав", навіть встигла покарати відстороненням від роботи на три місяці і вивченням етики на спецкурсах з подальшим проходженням кваліфікаційного оцінювання.

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