На Волині власну справу торік започаткували більше 4 тисяч людей
19 лютий, 19:43
На Волині власну справу торік започаткували майже 4,5 тисячі підприємців-фізичних осіб.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
У 2018 році на Волині на облік в територіальних органах ДФС у Волинській області стали 4458 новостворених платників, які започаткували власну справу та зареєструвалися підприємцями – фізичними особами.
Таким чином, на початок 2018 року в області здійснюють діяльність 36479 підприємців – фізичних осіб.
«Майже всі підприємці, котрі зареєструвалися торік, а також ті, що здійснювали свою діяльність раніше, – працюючі, оскільки сплачують податки відповідно до обраної системи оподаткування, а також єдиний внесок. Тобто, є підстави вважати, що їх діяльність - ефективна та приносить дохід», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Щодо тих суб’єктів господарювання, котрі минулого року вирішили припинити діяльність, то це – переважно підприємці, котрі не здійснювали діяльність, не отримували доходи та, відповідно, не сплачували податки в бюджет, - переконує аналітика ГУ ДФС у Волинській області.
«Малий бізнес на Волині має належні умови для діяльності, а враховуючи прикордонне розташування, аграрний та економічний потенціал області, започаткування нових бізнес-проектів досить перспективне. Зі свого боку, фахівці ДФС надають всі передбачені законом послуги з тим, щоб виконання податкових зобов’язань вимагало мінімум зусиль», - підсумувала Світлана Савчук.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
У 2018 році на Волині на облік в територіальних органах ДФС у Волинській області стали 4458 новостворених платників, які започаткували власну справу та зареєструвалися підприємцями – фізичними особами.
Таким чином, на початок 2018 року в області здійснюють діяльність 36479 підприємців – фізичних осіб.
«Майже всі підприємці, котрі зареєструвалися торік, а також ті, що здійснювали свою діяльність раніше, – працюючі, оскільки сплачують податки відповідно до обраної системи оподаткування, а також єдиний внесок. Тобто, є підстави вважати, що їх діяльність - ефективна та приносить дохід», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Щодо тих суб’єктів господарювання, котрі минулого року вирішили припинити діяльність, то це – переважно підприємці, котрі не здійснювали діяльність, не отримували доходи та, відповідно, не сплачували податки в бюджет, - переконує аналітика ГУ ДФС у Волинській області.
«Малий бізнес на Волині має належні умови для діяльності, а враховуючи прикордонне розташування, аграрний та економічний потенціал області, започаткування нових бізнес-проектів досить перспективне. Зі свого боку, фахівці ДФС надають всі передбачені законом послуги з тим, щоб виконання податкових зобов’язань вимагало мінімум зусиль», - підсумувала Світлана Савчук.
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Коментарі 1
А скільки відреклися від власної справи? Такі речі треба подавати тільки в порівнянні. І друга цифра перевищує на порядок першу.
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