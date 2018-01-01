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Школяра, який потонув на Волині, шукають третій день

Школяра, який потонув на Волині, шукають третій день
11 спусків під воду здійснили рятувальники станом на ранок 19 лютого, аби знайти дитину, яка провалилася під кригу в Ковельському районі.

Про це повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.

Так, 17 лютого до служби «101» надійшло повідомлення, що в селі Угли Ковельського району на річці Стохід провалився під лід хлопець 2002 року народження.

Як повідомив його товариш, під час прогулянки вони вирішили скоротити свій шлях через річку, яка була вкрита кригою та вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.

За викликом до місця трагедії прибули працівники 21-го державного пожежно-рятувального поста селища Голоби та група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Волинській області, які одразу приступили до пошукових робіт.

Станом на 9:00 19 лютого рятувальники здійснили 11 спусків під воду, обстежили 300 метрів квадратних дна та 500 м прибережної території. Однак знайти підлітка поки що не вдалось.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 5 водолазів, 3 рятувальника та психолог Управління ДСНС України у Волинській області, який надавав допомогу батькам зниклого хлопчика

Пошукові роботи тривають.

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Теги: НП, смерть
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