У Луцьку просять звільнити директора КП «Ласка»

Дану Новарчук.



Відповідну



Подаємо текст петиції:



ВИМАГАЄМО звільнити директора КП «Ласка» Богдану Новарчук і не продовжувати їй контракт з міською радою м. Луцька у 2018 році у зв’язку з наступним:



- Ми висловлюємо своє занепокоєння фактами некомпетентної діяльності і часто професійної бездіяльності Новарчук Б.Б., так як вона довгий час одноосібно очолювала громадську організацію Волинське товариство захисту тварин (далі ВТЗТ) і КП «Ласка» , а також приймала неправомірні рішення, як Голова Правління, і як директор комунального підприємства.



- За час діяльності КП «Ласка» не було створено притулків для тварин для потреб м. Луцька. Хоча територія на Мамсурова 9 (територія КП Ласка) в документах фігурує як комунальне підприємство, як притулок , і як громадська організація Волинське товариство захисту тварин (яку очолювала Новарчук з 2008 по 2017 роки, і яка офіційно знаходиться за її домашньою адресою у м. Луцьку по бульварі Дружби Народів). Дана територія не може бути визнана притулком так, як знаходиться у безпосередній близькості до житлового сектору, і зважаючи на жахливу антисанітарію , яка там панує, є катастрофічно небезпечною для жителів того району міста.



Дана установа може функціонувати лише, як стерилізаційний центр, не утримуючи тварин, а притулок має бути територіально відокремлений задля збереження відповідних ветеринарно-санітарних норм і ефективної роботи з питань проблем існування безпритульних тварин. Новарчук Б.Б. не зважаючи на здоровий глузд і причинно-наслідкові зв’язки продовжує свою ціленаправлену небезпечну діяльність, і давно втратила авторитет серед зоозахисників України, наразі користується жахливою репутацією.



- Усі матеріальні цінності,в тому числі автомобіль Вольксваген, які були передані в користування КП «Ласка» спонсорами і ґрантодавцями, знаходяться на балансі громадської організації ВТЗТ, а не у власності КП, що кидає тінь підозри про корупцію нинішнього директора КП «Ласка».



- На комунальному підприємстві на жодному предметі побуту, вольєрі чи інструменті немає інвентарних номерів, що говорить про відсутність елементарних господарчих правил і нераціональне користування комунальним майном.



- Новарчук Б.Б. ініціює активний відлов тварин в інших містах та областях України, порушуючи правила транспортування , перевезення і ввезення тварин в місто Луцьк, що загрожує розповсюдженню смертельно небезпечних, як для тварин, так і для людей, зоонозних захворювань по Волинській області. При цьому, завезені тварини не поміщуються на карантин і утримуються в непристосованих для такого утримання аварійних умовах . А трупи хворих тварин зникають у невідомому напрямку без відповідних нормативних процедур, що загрожує потраплянню інфекцій в ґрунт, ґрунтові води, і в харчові ланцюги тварин міської екосистеми, що загрожує здоров’ю населення. Про це яскраво свідчать відомості про зростання у геометричній прогресії кількості випадків сказу після 30- річної перерви по Волинській області та корелюють з початком діяльності Новарчук Б.Б.



- Ініційована нею Програма на 2017-2018 роки про регулювання чисельності безпритульних тварин, суперечить доводам щодо їх міграції, а також зоозахисним принципам і основам екологічної свідомості. Всі розуміють, що таким чином вона загальмувала роботу КП «Ласка» як підприємства , де постійно повинен бути колообіг тварин. Бо та величезна кількість тварин, яку вони привозять з усієї України, «осідає» у вольєрах на території, більша частина їх гине від інфекцій, не надання ветеринарної допомоги , другими словами від жорстокого поводження.



- Важливим невирішеним специфічним питанням для КП «Ласка» є зникнення домашніх породистих тварин. Для пошуку власників не докладається ані трохи зусиль, навпаки у стінах КП породисті собаки зникають безвісти. Немає висвітленого порядку , як зняти собаку з реєстрації, приховується інформація щодо податків на тварин. Провалено проект реєстрації та ідентифікації тварин у Луцьку.



- Відсутня публічна інформація і доступ до неї щодо суми щомісячного платежу для зареєстрованих домашніх тварин, а також куди ці гроші витрачаються.

- За час свого недолугого господарювання на КП Ласка Новарчук Б. не зуміла створити систему обліку тварин, що потрапляють на підприємство, а досі користуються зошитом в клітинку, де вся інформація хаотична.



Просимо Вас від імені багатьох мешканців Луцька, платників податків до місцевого бюджету, вжити заходів і звільнити Новарчук Б.Б. по закінченню контракту у 2018 році та оголосити відкритий чесний конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства КП «Ласка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вимагають звільнити директора комунального підприємства «Ласка»Відповідну петицію створила Наталія Рудь у понеділок, 19 лютого.Подаємо текст петиції:ВИМАГАЄМО звільнити директора КП «Ласка» Богдану Новарчук і не продовжувати їй контракт з міською радою м. Луцька у 2018 році у зв’язку з наступним:- Ми висловлюємо своє занепокоєння фактами некомпетентної діяльності і часто професійної бездіяльності Новарчук Б.Б., так як вона довгий час одноосібно очолювала громадську організацію Волинське товариство захисту тварин (далі ВТЗТ) і КП «Ласка» , а також приймала неправомірні рішення, як Голова Правління, і як директор комунального підприємства.- За час діяльності КП «Ласка» не було створено притулків для тварин для потреб м. Луцька. Хоча територія на Мамсурова 9 (територія КП Ласка) в документах фігурує як комунальне підприємство, як притулок , і як громадська організація Волинське товариство захисту тварин (яку очолювала Новарчук з 2008 по 2017 роки, і яка офіційно знаходиться за її домашньою адресою у м. Луцьку по бульварі Дружби Народів). Дана територія не може бути визнана притулком так, як знаходиться у безпосередній близькості до житлового сектору, і зважаючи на жахливу антисанітарію , яка там панує, є катастрофічно небезпечною для жителів того району міста.Дана установа може функціонувати лише, як стерилізаційний центр, не утримуючи тварин, а притулок має бути територіально відокремлений задля збереження відповідних ветеринарно-санітарних норм і ефективної роботи з питань проблем існування безпритульних тварин. Новарчук Б.Б. не зважаючи на здоровий глузд і причинно-наслідкові зв’язки продовжує свою ціленаправлену небезпечну діяльність, і давно втратила авторитет серед зоозахисників України, наразі користується жахливою репутацією.- Усі матеріальні цінності,в тому числі автомобіль Вольксваген, які були передані в користування КП «Ласка» спонсорами і ґрантодавцями, знаходяться на балансі громадської організації ВТЗТ, а не у власності КП, що кидає тінь підозри про корупцію нинішнього директора КП «Ласка».- На комунальному підприємстві на жодному предметі побуту, вольєрі чи інструменті немає інвентарних номерів, що говорить про відсутність елементарних господарчих правил і нераціональне користування комунальним майном.- Новарчук Б.Б. ініціює активний відлов тварин в інших містах та областях України, порушуючи правила транспортування , перевезення і ввезення тварин в місто Луцьк, що загрожує розповсюдженню смертельно небезпечних, як для тварин, так і для людей, зоонозних захворювань по Волинській області. При цьому, завезені тварини не поміщуються на карантин і утримуються в непристосованих для такого утримання аварійних умовах . А трупи хворих тварин зникають у невідомому напрямку без відповідних нормативних процедур, що загрожує потраплянню інфекцій в ґрунт, ґрунтові води, і в харчові ланцюги тварин міської екосистеми, що загрожує здоров’ю населення. Про це яскраво свідчать відомості про зростання у геометричній прогресії кількості випадків сказу після 30- річної перерви по Волинській області та корелюють з початком діяльності Новарчук Б.Б.- Ініційована нею Програма на 2017-2018 роки про регулювання чисельності безпритульних тварин, суперечить доводам щодо їх міграції, а також зоозахисним принципам і основам екологічної свідомості. Всі розуміють, що таким чином вона загальмувала роботу КП «Ласка» як підприємства , де постійно повинен бути колообіг тварин. Бо та величезна кількість тварин, яку вони привозять з усієї України, «осідає» у вольєрах на території, більша частина їх гине від інфекцій, не надання ветеринарної допомоги , другими словами від жорстокого поводження.- Важливим невирішеним специфічним питанням для КП «Ласка» є зникнення домашніх породистих тварин. Для пошуку власників не докладається ані трохи зусиль, навпаки у стінах КП породисті собаки зникають безвісти. Немає висвітленого порядку , як зняти собаку з реєстрації, приховується інформація щодо податків на тварин. Провалено проект реєстрації та ідентифікації тварин у Луцьку.- Відсутня публічна інформація і доступ до неї щодо суми щомісячного платежу для зареєстрованих домашніх тварин, а також куди ці гроші витрачаються.- За час свого недолугого господарювання на КП Ласка Новарчук Б. не зуміла створити систему обліку тварин, що потрапляють на підприємство, а досі користуються зошитом в клітинку, де вся інформація хаотична.Просимо Вас від імені багатьох мешканців Луцька, платників податків до місцевого бюджету, вжити заходів і звільнити Новарчук Б.Б. по закінченню контракту у 2018 році та оголосити відкритий чесний конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства КП «Ласка».

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