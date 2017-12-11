вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

12 лютого

Волинську спортсменку Яну Беломоїну визнали кращою велогонщицею 2017 року.

Ковельська боксерка Тетяна Коб стала 11-разовою чемпіонкою Українки.

13 лютого

У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбулася зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою, яка поділилася рецептами успіху.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Атовець Андрій Соломін презентував у Луцьку серію картин «Парадокси війни».
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

У СНУ імені Лесі Українки відбулись урочистості - понад 800 магістрів отримали дипломи.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Колишній прес-секретар 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського Влад Якушев написав книгу про бойових побратимів.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині


14 лютого

Для 20 луцьких спортсменів призначили стипендії.

Ковельські спортсмени здобули «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок віком до 23-х років.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Маленькі лучани побували в лабораторії кохання.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

ТРЦ «ПортCity» підготував лучанам цікаву альтернативну весільну церемонію одруження.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині


15 лютого

У Луцьку ходою вшанували воїнів-афганців.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

У Луцьк завітав лідер гурту «Ot Vinta!», художник, аніматор, громадський діяч Юрко Журавель.

16 лютого

Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

У Луцьку презентували книгу про Голодомор «Непокараний злочин, забуте добро».

Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині


17 лютого

Поетеса Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика».

У замку Любарта відсвяткували Масницю.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині


18 лютого

У центрі Луцька влаштували доброчинний захід з нагоди запусту на Сорокадесятницю.
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: добрі новини, варте уваге
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»
Сьогодні, 15:41
Волинянин катався на авто зі зброєю
Сьогодні, 15:32
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині
Сьогодні, 15:15
Із проблемою ковельського «Укрветсанзаводу» розібрались на 99%, - Гунчик
Сьогодні, 15:01
У квартирі почала тліти підлога: на Волині горів підвал багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Житло сиротам та ярмарок хенд-мейду. Добрі новини Волині Житло сиротам та ярмарок хенд-мейду. Добрі новини Волині
12 лютий, 15:30
Вогняний тризуб та старт «патрульки» в Ковелі. Добрі новини Волині Вогняний тризуб та старт «патрульки» в Ковелі. Добрі новини Волині
05 лютий, 14:06
Ланцюг єдності та візок «кришталевій» жінці. Добрі новини Волині Ланцюг єдності та візок «кришталевій» жінці. Добрі новини Волині
29 січень, 11:00
Оригінальна ялинка в Луцьку і дошка #ТутБувЯ. Добрі новини Волині Оригінальна ялинка в Луцьку і дошка #ТутБувЯ. Добрі новини Волині
11 грудень, 2017, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
Сьогодні, 07:41
 1
Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі. ФОТО
18 лютий, 12:55
 1
«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему
Сьогодні, 16:41
 0
Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Сьогодні, 16:18
 0
Зросте вартість передплати на газети
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8