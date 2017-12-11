Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



12 лютого



Волинську спортсменку Яну Беломоїну



Ковельська боксерка Тетяна Коб



13 лютого



У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» Ольгою Бєльковою, яка поділилася рецептами успіху.



Атовець Андрій Соломін



У СНУ імені Лесі Українки відбулись урочистості - понад 800 магістрів



Колишній прес-секретар 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського Влад Якушев





14 лютого



Для 20 луцьких спортсменів



Ковельські спортсмени



Маленькі лучани



ТРЦ «ПортCity»





15 лютого



У Луцьку ходою



У Луцьк Юрко Журавель.



16 лютого



Волинські бійці



У Луцьку



Лісівники показали, як





17 лютого



Поетеса Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями",







У замку Любарта





18 лютого



У центрі Луцька



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