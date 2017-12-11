Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині
Сьогодні, 15:15
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
12 лютого
Волинську спортсменку Яну Беломоїну визнали кращою велогонщицею 2017 року.
Ковельська боксерка Тетяна Коб стала 11-разовою чемпіонкою Українки.
13 лютого
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбулася зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою, яка поділилася рецептами успіху.
Атовець Андрій Соломін презентував у Луцьку серію картин «Парадокси війни».
У СНУ імені Лесі Українки відбулись урочистості - понад 800 магістрів отримали дипломи.
Колишній прес-секретар 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського Влад Якушев написав книгу про бойових побратимів.
14 лютого
Для 20 луцьких спортсменів призначили стипендії.
Ковельські спортсмени здобули «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок віком до 23-х років.
Маленькі лучани побували в лабораторії кохання.
ТРЦ «ПортCity» підготував лучанам цікаву альтернативну весільну церемонію одруження.
15 лютого
У Луцьку ходою вшанували воїнів-афганців.
У Луцьк завітав лідер гурту «Ot Vinta!», художник, аніматор, громадський діяч Юрко Журавель.
16 лютого
Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу.
У Луцьку презентували книгу про Голодомор «Непокараний злочин, забуте добро».
Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі.
17 лютого
Поетеса Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».
Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика».
У замку Любарта відсвяткували Масницю.
18 лютого
У центрі Луцька влаштували доброчинний захід з нагоди запусту на Сорокадесятницю.
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12 лютого
Волинську спортсменку Яну Беломоїну визнали кращою велогонщицею 2017 року.
Ковельська боксерка Тетяна Коб стала 11-разовою чемпіонкою Українки.
13 лютого
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбулася зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою, яка поділилася рецептами успіху.
Атовець Андрій Соломін презентував у Луцьку серію картин «Парадокси війни».
У СНУ імені Лесі Українки відбулись урочистості - понад 800 магістрів отримали дипломи.
Колишній прес-секретар 14 окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського Влад Якушев написав книгу про бойових побратимів.
14 лютого
Для 20 луцьких спортсменів призначили стипендії.
Ковельські спортсмени здобули «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок віком до 23-х років.
Маленькі лучани побували в лабораторії кохання.
ТРЦ «ПортCity» підготував лучанам цікаву альтернативну весільну церемонію одруження.
15 лютого
У Луцьку ходою вшанували воїнів-афганців.
У Луцьк завітав лідер гурту «Ot Vinta!», художник, аніматор, громадський діяч Юрко Журавель.
16 лютого
Волинські бійці виграли медалі на чемпіонаті з армрестлінгу.
У Луцьку презентували книгу про Голодомор «Непокараний злочин, забуте добро».
Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі.
17 лютого
Поетеса Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».
Опублікували нове відео проекту «Волинь Велика».
У замку Любарта відсвяткували Масницю.
18 лютого
У центрі Луцька влаштували доброчинний захід з нагоди запусту на Сорокадесятницю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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